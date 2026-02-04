“Gaida gadiem, kad jau zobi sapuvuši!” Tiesībsardze komentē skarbo veselības aprūpes situāciju 0
Latvijā mums ir pieejama bezmaksas medicīna – vismaz “uz papīra”. Taču teorijā jaunākā paaudze faktiski pie šiem pakalpojumiem netiek.
TV24 skatītājs jautā: “Par kādām tiesībām Jūs runājat, ja bērni netiek pie zobārsta, ko paredz valsts? Gaida gadiem, kad jau zobi sapuvuši, un tad neņem 18 gados armijā, kad jau zobi beigti.”
“Tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Bērni ir prioritāte,” raidījumā “Uz līnijas” saka Palkova. Viņa norāda, ka Latvijā ir gan likumi, gan Ministru kabineta noteikumi, bet praksē redzams, ka ne likumi, ne noteikumi šajā ziņā nestrādā. Tiesībsardze uzsver, ka viņas biroja redzeslokā ir arī gadījumi, kad bērni netiek pie citiem speciālistiem.
