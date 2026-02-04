FOTO: ekrānuzņēmums / TV3 raidījumā “Degpunktā”

“Mēs tūlīt spēku pielietosim…” Salaspilī deg saimniecības ēka, bet iedzīvotājus pārsteidz policistu attieksme 0

7:25, 4. februāris 2026
Svētdien pulksten 19.30 vairākas ugunsdzēsēju brigādes steidzās uz Salaspili, kur dega saimniecības ēka. Mājas saimnieks TV3 raidījumam “Degpunktā” norāda, ka liesmas bijušas tik lielas, ka pašu spēkiem ar tām vairs nav bijis iespējams tikt galā, taču tā nav bijusi vienīgā lieta, kas pārsteigusi nelaimē nonākušo ģimeni.

Raidījumam “Degpunktā” ģimene atklāj, ka nepatīkamu pārsteigumu sagādājusi arī policijas darbinieku attieksme.

“Nu, ko tur. Izsaucām ugunsdzēsējus un vairāk nekā. Tad saskrēja policisti, tie tik grūž no mājas ārā. Nu, tie ir, es teiktu, mērkaķi. Vairāk nekas. Māja nedeg – tur deg [saimniecības ēka].

Saku: atļaujiet paņemt dokumentus, galvenais – es esmu pliks. Grūž tik ārā: “Mēs tūlīt spēku pielietosim.” Es saku: es tūlīt pielietošu spēku,” raidījumam “Degpunktā” stāsta mājas saimnieks.

Pēc nepatīkamās vārdu pārmaiņas ģimenei gan izdevās pierunāt likumsargus atļaut ieiet mājā, lai uzvilktu siltākas jakas. Glābšanas darbi aizņēma aptuveni divas stundas, un visu šo laiku ģimenei nācās pavadīt ārā aukstumā.

Tuvākajās dienās īpašumā viesosies eksperti, lai skaidrotu, kas izraisīja ugunsgrēku.

Plašāk skaties video:

