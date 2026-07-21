Līdz septembra beigām plāno nosegt visu Latvijas austrumu robežu – ministrs dod konkrētu uzdevumu 0
Lai būtiski stiprinātu Latvijas austrumu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, aizsardzības ministrs Raivis Melnis devis uzdevumu līdz septembra beigām izvietot radaru sistēmas visā robežas garumā. Plānots, ka līdz tam laikam visa austrumu robeža būs nosegta ar savstarpēji integrētām un automatizēti vadāmām pretdronu sistēmām, ministrs otrdien sacīja intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma”.
Melnis skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandvadības sistēmas.
Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Patlaban notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi, taču ministrs konkrēto valsti nenosauca.
Aizsardzības ministrijas plāns paredz līdz septembra beigām ar pretdronu sistēmām nosegt visu valsts austrumu robežu.
Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantota, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosegta ar savstarpēji integrētām un automatizēti vadāmām sistēmām.