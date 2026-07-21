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8 ierīces, kuras pirms gulētiešanas labāk izraut no rozetes – daudzi par tām pat neaizdomājas 0

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Mājas Sadzīve

Daudzi pirms gulētiešanas pat neaizdomājas, cik daudz elektroierīču mājās paliek pieslēgtas kontaktligzdām. Telefons lādējas pa nakti, virtuvē gaidīšanas režīmā paliek karstā gaisa friteris, bet koridorā uzlādei pieslēgts elektriskais skrejritenis.

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Lai gan lielākā daļa mūsdienu ierīču ir aprīkotas ar dažādām drošības sistēmām, eksperti norāda, ka ne visas būtu ieteicams atstāt bez uzraudzības. Dažas var radīt paaugstinātu ugunsgrēka risku, savukārt citas visu nakti turpina patērēt elektrību, lai gan netiek izmantotas, par to plašāk runāts vietnē Bgr.com.

Lūk, astoņas ierīces, kuras speciālisti iesaka pirms gulētiešanas atvienot no elektrotīkla.

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