Foto: SHUTTERSTOCK

Pircēja veikalā saņem 50 eiro banknoti, uz kuras uzzīmēts trijstūris. Izrādās, tas ir īpašs rituāls… 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
8:46, 21. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Lai gan arvien vairāk cilvēku ikdienā norēķinās ar bankas karti vai telefonu, skaidra nauda joprojām ceļo no rokas rokā. Un reizēm kopā ar banknoti jaunais īpašnieks saņem arī ko pavisam neparastu. Tā noticis ar kādu 50 eiro banknoti, uz kuras bija uzzīmēts trijstūris un cipari, liekot cilvēkiem minēt – nejaušība vai tomēr kas vairāk?

Veselam
Ko ēst, lai uzturētu savas nieres lieliskā stāvoklī: 9 visnoderīgākie pārtikas produkti
Kokteilis
Cik daudz veiksmes ir tavā pusē? Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc to iespējām kļūt bagātam
Tarass Čmuts nosauc Zelenska kļūdu, kas var novest pie sakāves karā
Lasīt citas ziņas

Anda sociālo mediju platformā “Threads” publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama 50 eiro banknote ar uz tās uzzīmētu trijstūri un cipariem 3, 6 un 9. Neparastais atradums raisījis plašu diskusiju.

“Kāds šim izskaidrojums? Nebija papīra? Rituāls?” vaicā sieviete.
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Nakts lietavas nodarījušas pamatīgus postījumus – Talsu pusē applūduši un izskaloti ceļi
Mazs zēns izkrīt pa ceturtā stāva logu – kaimiņi pastāsta par ģimeni, kuru pagalmā gandrīz neviens nav redzējis
Zelenskis brīdina par to, kas var notikt rudenī: pēc štāba sanāksmes pieņemti svarīgi lēmumi
Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Komentāru sadaļā vairāki cilvēki dalījās ar savām versijām.

“Droši vien LIAA vadītāja ir lielāks eksperts ciparu jautājumā, bet, cik saprotu, šos skaitļus – 369 – piedēvē fiziķim Teslam, kā arī saista ar nodoma realizēšanos (3 – iecere, apveids, forma; 6 – harmonija; 9 – enerģija, jaudīga enerģija),” raksta Laila.

Savukārt Diāna norāda, ka par šādu zīmējumu iepriekš dzirdējusi sociālajos tīklos. “Es dažas dienas atpakaļ “TikTokā” nejauši redzēju video, kur stāstīja, ka tas ir rituāls, lai vairotu naudu.

Ja pareizi atceros, vajagot paņemt vienu banknoti, uz tās uzzīmēt šādu trijstūri un uzrakstīt ciparus. Pēc tam ar šo naudu jāaiziet kaut ko nopirkt sev, bet naudu nedrīkst žēlot, tad it kā labklājība vairojoties,” raksta sieviete.

Arī citi atzina, ka redzējuši līdzīgi apzīmētas banknotes. “Bija man laiciņu atpakaļ makā ieceļojusi piecu eiro banknote, uz kuras bija uzraksts – “atgriezies pie manis”,” atklāj Ieva.

Lai gan internetā šādas teorijas kļuvušas ļoti populāras, pierādījumu, ka zīmējumi uz banknotēm spēj piesaistīt naudu vai veiksmi, nav.

Ciparu kombinācija 3–6–9 pēdējos gados plaši izplatījusies sociālajos tīklos kā tā dēvētā 369 manifestācijas metode. Tās piekritēji uzskata, ka šiem skaitļiem piemīt īpaša simboliska nozīme un tie palīdz koncentrēties uz mērķu sasniegšanu, tomēr metode balstās numeroloģijā un personīgajos uzskatos, nevis zinātniski pierādītos faktos.

Turklāt plaši izplatītais apgalvojums, ka šo metodi radījis fiziķis Nikola Tesla, nav vēsturiski apstiprināts.

FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai jums kādreiz makā ir nonākusi banknote ar uzrakstiem vai zīmējumiem?

  • Jā, ne reizi vien
  • Jā, bet tikai vienu reizi
  • Nē, nekad neesmu tādu redzējis
  • Nepievēršu banknotēm tik lielu uzmanību
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Vai esi dzimis vienā no šiem datumiem? Šie īpašie dzimšanas datumi liecina, ka tev ir sena dvēsele
Kokteilis
Pilnīgi nejauši redzi vienus un tos pašus skaitļus pulkstenī? Lūk, ko Visums cenšas pavēstīt
Kokteilis
Veiksme finansēs un harmonija ģimenē? Numerologi izceļ mājokļus ar īpašu enerģiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.