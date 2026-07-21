Pircēja veikalā saņem 50 eiro banknoti, uz kuras uzzīmēts trijstūris. Izrādās, tas ir īpašs rituāls… 0
Lai gan arvien vairāk cilvēku ikdienā norēķinās ar bankas karti vai telefonu, skaidra nauda joprojām ceļo no rokas rokā. Un reizēm kopā ar banknoti jaunais īpašnieks saņem arī ko pavisam neparastu. Tā noticis ar kādu 50 eiro banknoti, uz kuras bija uzzīmēts trijstūris un cipari, liekot cilvēkiem minēt – nejaušība vai tomēr kas vairāk?
Anda sociālo mediju platformā “Threads” publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama 50 eiro banknote ar uz tās uzzīmētu trijstūri un cipariem 3, 6 un 9. Neparastais atradums raisījis plašu diskusiju.
Komentāru sadaļā vairāki cilvēki dalījās ar savām versijām.
“Droši vien LIAA vadītāja ir lielāks eksperts ciparu jautājumā, bet, cik saprotu, šos skaitļus – 369 – piedēvē fiziķim Teslam, kā arī saista ar nodoma realizēšanos (3 – iecere, apveids, forma; 6 – harmonija; 9 – enerģija, jaudīga enerģija),” raksta Laila.
Ja pareizi atceros, vajagot paņemt vienu banknoti, uz tās uzzīmēt šādu trijstūri un uzrakstīt ciparus. Pēc tam ar šo naudu jāaiziet kaut ko nopirkt sev, bet naudu nedrīkst žēlot, tad it kā labklājība vairojoties,” raksta sieviete.
Lai gan internetā šādas teorijas kļuvušas ļoti populāras, pierādījumu, ka zīmējumi uz banknotēm spēj piesaistīt naudu vai veiksmi, nav.
Ciparu kombinācija 3–6–9 pēdējos gados plaši izplatījusies sociālajos tīklos kā tā dēvētā 369 manifestācijas metode. Tās piekritēji uzskata, ka šiem skaitļiem piemīt īpaša simboliska nozīme un tie palīdz koncentrēties uz mērķu sasniegšanu, tomēr metode balstās numeroloģijā un personīgajos uzskatos, nevis zinātniski pierādītos faktos.
Turklāt plaši izplatītais apgalvojums, ka šo metodi radījis fiziķis Nikola Tesla, nav vēsturiski apstiprināts.
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