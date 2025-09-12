Lietus netraucē pulcēt simtiem cilvēku uz publisku āra treniņu 0
Par spīti rīta lietum un drēgnajiem laikapstākļiem, šorīt Rīgas sirdī – Esplanādē pie Raiņa pieminekļa – valdīja īsta rosība un svētku atmosfēra. Jau no plkst. 6:30, vairāk nekā 250 cilvēku vienojās kopīgā treniņā, lai atzīmētu starptautisko sporta klubu dienu jeb “Gym Day”, ko organizēja “MyFitness Latvija”. Treniņš kopā ar “MyFitness” treneriem un DJ radīja spilgtu, enerģisku noskaņu visiem dalībniekiem un arī nejaušiem garāmgājējiem.
“MyFitness Latvija” vadītāja Inna Alne uzsver:“Mēs esam patiesi gandarīti, ka jau trešo gadu pēc kārtas Rīgas iedzīvotājiem un viesiem varam dāvāt šādu enerģisku rīta cēlienu un kopā parādīt, ka kustība var kļūt par dabisku un iedvesmojošu dienas sākumu. Vēl jo vairāk esam pateicīgi mūsu sportotājiem, kuri ar savu piemēru ģimenēs un draugu lokā veicina izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu kopumā. “Gym Day” jau ir kļuvusi par nozīmīgu tradīciju, un mūsu mērķis ir to attīstīt vēl plašāk un jaudīgāk, lai iedvesmotu un aicinātu arvien vairāk cilvēku pievienoties aktīvam dzīvesveidam. Arvien vairāk cilvēku fiziskās aktivitātes uztver ne tikai kā treniņu, bet kā daļu no visaptverošas labsajūtas – rūpēm par gan fizisko, gan psihoemocionālo veselību, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.”
“Gym Day” ir starptautiski reģistrēta iniciatīva, ko aizsāka “MyFitness” sporta klubu ķēde Igaunijā un Latvijā. Pirmo reizi tā tika atzīmēta 2022. gadā, un kopš tā laika tā kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Tās mērķis ir veicināt aktīvu dzīvesveidu, uzlabot psihoemocionālo veselību un stiprināt sabiedrības pašapziņu, pierādot, ka sporta klubs var būt atbalsta, motivācijas un kopienas vieta. 12. septembrī visi “MyFitness” sporta klubi Rīgā un Igaunijā ir pieejami bez maksas ikvienam interesentam.
“MyFitness” ir lielākais sporta klubu tīkls Baltijā, kas piedāvā plašas trenažieru zāles, vairāk nekā 50 dažādu veidu grupu nodarbības un privātos treniņus. Ar 14 sporta klubiem dažādās Rīgas vietās “MyFitness” mērķis ir nodrošināt fizisko aktivitāšu pieejamību katram interesentam, kļūstot par uzticamu veselīga un aktīva dzīvesveida vēstnesi. “MyFitness” ir kas vairāk par sporta klubu – tas nav tikai treniņš, bet piedzīvojums, kas iedvesmo un liek atgriezties atkal un atkal.”