VIDEO. “Vieni ir iebarikādējušies mājās, bailēs aizlīmējuši logus, citi sēž dārzā un skatās, kas gaisā lido!” TV24 bijusī ētera personība Paula Maknīla par situāciju šodien Dubaijā 54
Pirms pāris dienām Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Dubaijā bija dzirdami vismaz trīs sprādzieni, bet slavenajā Palmas salā pie viesnīcas “Fairmont The Palm” ieejas izcēlies ugunsgrēks.
Kā cilvēki jūtas šodien, pirmdienā, kad jau pāris dienas šķiet sākusies vēl viena aktīva karadarbība. No Dubaijas stāsta bijusī TV24 ētera personība Paula Maknīla, kura Dubaijā jau vairākus gadus dzīvo.
“Šeit vietējā valdība, viņi visu laiku atkārto, ka viņiem ir ļoti spēcīga pretaizsardzības tehnika, viņi stāsta, cik daudz dronu un raķešu notriekts, tāpēc cilvēkiem nevajadzētu uztraukties, tomēr sabiedrības reakcija ir dažāda.
Daļa ir izbraukusi no Dubaijas, aizbraukuši uz Omānu, mēģina atrast lidojumus, lidot prom. Citi ir iebarikādējušies mājās, aizlīmējuši ciet logus, aiztaisījuši aizkarus, ja gadījumā ir kāds sprādziens, lai tas stikls nekur nelido.
Citi guļ mājas viducī, atvilkuši matraci prom no logiem, bet tad ir tādi kā mūsu kaimiņi – sēž dārzā, runājas, ik pa brīdim paskatās, kas tur debesīs lido un dzīvo tālāk. Man vīrs ir diezgan mierīgs, draugi ir ļoti uztraukušies,” Maknīla norāda.
Noklausies visu sarunu ar Paulu.
Jau ziņots, ka ugunsgrēks izcēlies pēc tam, kad Irānas raķetes uzbrukuma laikā no debesīm nokrita atlūzas, vēsta telekanāls “Sky News”.
Ugunsgrēka video publicēti sociālajos medijos.
Irāna, atbildot uz Izraēlas un ASV uzbrukumu, sestdien veica triecienus Savienoto Valstu militārajiem objektiem Persijas līča valstīs, arī AAE.
Viena vai vairākas raķetes trāpījušas ASV flotes bāzē Bahreinā, ziņots arī par pārtvertām raķetēm Katarā un AAE.
Dubaijas mediju birojs apstiprināja, ka ēkā Palmas salā noticis “incidents”. Tā rezultātā izcēlies ugunsgrēks un cietuši četri cilvēki.