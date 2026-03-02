“Es tiku pie viņa, pirms viņš tika pie manis!” Tramps pārsteidzošā paziņojumā atklāj, kādēļ sācis jaunu karu 0
ASV prezidents Donalds Tramps nācis klajā ar skaļu paziņojumu saistībā ar bruņoto konfliktu ar Irānu, apsūdzot Teherānu mēģinājumos viņu nogalināt. Pēc Baltā nama vadītāja teiktā, Irāna esot divas reizes gatavojusi atentātu pret viņu, taču viņš “pasniedzies pirmais”, īstenojot nesen sākto militāro operāciju. Par to ziņo ABC News žurnālists Džonatans Kārls.
Tramps apgalvo, ka izšķirošais notikums bijusi Irānas augstākā līdera Ali Hameneji likvidēšana 28. februārī. “Es tiku pie viņa, pirms viņš tika pie manis,” paziņoja ASV prezidents.
Šie izteikumi netieši sasaucas ar iepriekš izskanējušo informāciju par izjauktu sazvērestību pret Baltā nama vadītāju, kurā, pēc ASV datiem, varētu būt iesaistītas ar Irānas drošības struktūrām saistītas personas.
Vienlaikus Vašingtonā izskan arī piesardzīgāki vērtējumi. Kā ziņo CBS News, ASV valsts sekretārs Marko Rubio uzsvēris, ka Hameneji likvidēšana oficiāli neesot bijusi operācijas mērķis. Pēc viņa teiktā, ASV darbības bija vērstas pret militārajiem objektiem, nevis konkrētu līderu fizisku iznīcināšanu.
Izlūkdienestu avoti norāda, ka Hameneji ilgstoši atradies novērošanā, rakstīja The New York Times. Uzbrukuma dienā – 28. februārī – viņa rezidencē notikusi augsta līmeņa amatpersonu sanāksme. Tiek pieļauts, ka tieši tas ietekmējis uzbrukuma laika korekciju, lai trieciens notiktu brīdī, kad vienuviet atradās pēc iespējas vairāk režīma vadošo pārstāvju.