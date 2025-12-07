Likvidēta kompānija “Ventas osta” 0
Likvidēta kompānija AS “Ventas osta”, liecina informācija “Firmas.lv”. “Ventas osta” no Uzņēmumu reģistra izslēgta trešdien, 3. decembrī.
LETA jau ziņoja, ka valdība šogad 19. augustā nolēma, ka Satiksmes ministrija (SM) izbeigs līdzdalību “Ventas osta”, un tā tiks likvidēta.
Ministrijā iepriekš skaidroja, ka 2019. gada nogalē Ventspils brīvostas pārvalde tika iekļauta ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstā, kas apdraudēja ostas turpmāko darbību.
Tādējādi tika pieņemti grozījumi Ostu likumā, kas paredzēja kā alternatīvu dibināt jaunu akciju sabiedrību Ventspils ostas pārvaldīšanai – “Ventas osta”. Savukārt 2020. gadā tika sākta ostu pārvaldības reforma, lai Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldes pārveidotu par kapitālsabiedrībām.
Tomēr 2023. gada septembrī līdz ar jaunas valdības izveidošanu SM sāka darbu pie transporta nozares pārvaldības reformas, kurā tostarp tika paredzēts pārskatīt esošo institucionālo ietvaru, investīciju izvērtēšanas un piesaistes metodiku, kā arī uzlabot nozares pārvaldību kopumā.
Jaunais ostu pārvaldības modelis paredz izveidot ostu padomes kā pārraudzības institūciju ostas pārvaldē, kas pārstāvēs valsts un pašvaldības intereses. Tādējādi līdzšinējās valdes Ventspils un Rīgas brīvostā beigs pastāvēt.
Savukārt ostas operacionālo darbību paredzēts deleģēt ostas pārvaldes izpildaparātam, kuru vada ostas pārvaldnieks. Ostas padome pildītu ostas pārraudzības funkcijas, nevis lēmēja funkcijas, līdzīgi kā kapitālsabiedrībās.
SM norāda, ka sagatavotais likumprojekts par ostu reformu ir nodots tālākai virzībai Saeimā, bet, lai pieņemtu lēmumu par “Ventas ostas” likvidāciju, bija nepieciešams Ministru kabineta lēmums.
SM aģentūru LETA informēja, ka atbilstoši “Ventas ostas” statūtiem tās pamatkapitāls ir 35 000 eiro, kas pieder valstij, un tā turētājs ir SM. Publiskie finanšu līdzekļi, kas tika ieguldīti, dibinot “Ventas osta”, tiks izlietoti uzņēmuma likvidācijas procesam.
Tāpat ziņots, ka “Ventas osta” pagājušajā gadā saistībā ar darbības apturēšanu strādāja ar 679 858 eiro apgrozījumu, kas ir 4,4 reizes mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās 2,8 reizes – līdz 3501 eiro.
Uzņēmums tika reģistrēts 2019. gada decembra beigās.