Lūk, kādu vīru tev vajag! Magones mamma “saliek visu pa plauktiņiem” 0
Dzejniece un TV šova “Slavenības. Bez filtra” personība Magone Liedeskalna, apciemojot māti Kurzemē, dalījusies pārdomās par iespējamo mājvietas maiņu. Nemiers par drošības situāciju pierobežā mudinājis viņu nopietni apsvērt esošā īpašuma pārdošanu, lai vītu ģimenes ligzdiņu citur.
Kā liecina Magones teiktais, sociālo tīklu sekotāju aptaujā kā viena no piemērotākajām jaunajām lokācijām izkristalizējusies Liepāja. Šo variantu viņa uzskata par visnotaļ loģisku, jo tur jau atrodas viņai piederošs nekustamais īpašums, kā arī pati pilsētvide nav sveša. Papildu grūdienu šīm pārdomām devis arī nesenais tikšanās brīdis ar aktieri Edgaru Pujātu.
Mātes nostāja pret šo ideju gan ir noraidoša. Viņasprāt, doties uz turieni nav prāta darbs. Kad meita neizpratnē taujāja pēc iemesla, sekoja īsa atbilde: “Tur jau kara osta.” Tomēr Magone mātes bažām neļaujas, uzskatot, ka globālu krīžu gadījumā nepatikšanas tāpat piemeklētu jebkuru vietu.
Vienlaikus Liepājas pusē ir virkne sadzīvisku priekšrocību, piemēram, skolas tuvums, kas atrisinātu pašreizējās raizes ar bērnu vadāšanu uz izglītības iestādi. Tieši šie praktiskie aspekti padara šo pilsētu par vienu no vilinošākajām opcijām.
Tāpat spilgtas atmiņas Magonei palikušas no nesenā apciemojuma pie Edgara Pujāta. Dzirdot meitas pacilāto stāstījumu, māte pajokoja: “Tad jau tev jāprec Pujāts!” Arī pati Magone šādu pavērsienu pilnībā nenoliedz, ar smaidu piebilstot, ka abpusēji joki par baznīcas meklēšanu jau esot izskanējuši. Pat ja tas viss tiek uztverts kā humors, viņa neslēpj, ka pavadītais laiks ar aktieri bijis ārkārtīgi patīkams.
Lai gan sākotnējais Magones mērķis bija kopīga nākotnes stratēģiju un pārvākšanās detaļu iztirzāšana, drīz vien kļuva skaidrs, ka māti daudz vairāk saista sarunas par meitas potenciālajiem kavalieriem.
Kamēr meita pieiet jautājumam pragmatiski, analizējot dažādus scenārijus un cenšoties pieņemt finansiāli prātīgāko lēmumu, mātei ir daudz vienkāršāka recepte. Viņa puspajokam ieteica vienkārši nolūkot turīgu dzīvesbiedru, kurš uzreiz atrisinātu visas materiālās galvassāpes.
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