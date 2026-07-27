Poļi steidzās palīgā Lietuvas robežsargiem: pie Baltkrievijas robežas atklāts slepens tunelis 0
Pie Lietuvas un Baltkrievijas robežas atklāts pazemes tunelis, kas, pēc robežsargu domām, varēja būt paredzēts nelegālās migrācijas vajadzībām. Lai pārbaudītu aizdomas un noskaidrotu pazemes komunikācijas apmērus, Lietuvas robežsargi palīgā aicināja Polijas kolēģus, kuri ieradās ar speciālu aprīkojumu tuneļu meklēšanai.
Trešdienas rītā Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta Varēnas robežapsardzības iecirkņa Kabeļu robežsardzes darbinieki netālu no Pieščias ciema pamanīja pazīmes, kas liecināja par iespējamiem rakšanas darbiem Baltkrievijas pusē.
Lai pārbaudītu šīs aizdomas, tika piesaistīti Polijas Valsts robežsardzes Podlases iecirkņa speciālisti, kuri ieradās ar īpašu aprīkojumu pazemes tuneļu meklēšanai.
Patruļas maršrutā tika izurbts pārbaudes urbums, kas apstiprināja robežsargu aizdomas, jo zem zemes atradās no Baltkrievijas puses izrakts pazemes kanāls.
Pēc tam ar ekskavatora palīdzību tika veikti rakšanas darbi, un aptuveni pusotra metra dziļumā atklāts tunelis, kura diametrs sasniedza aptuveni vienu metru.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka tas stiepās no Baltkrievijas teritorijas un aptuveni piecus metrus iestiepās Lietuvas teritorijā aiz valsts robežas.
Saistībā ar notikušo Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta Varēnas robežapsardzības iecirknī sākta pirmstiesas izmeklēšana par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu Lietuvas likums paredz naudas sodu, arestu vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem.
Pēc visu nepieciešamo procesuālo darbību pabeigšanas robežsargi tuneli aizbēra, lai novērstu iespēju to izmantot nākotnē.