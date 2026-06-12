VIDEO. Viņš ir tāda dīva! Ingus Ulmaņa meita, slavenā influencere Lote, publiski komentē interviju ar tēti 0
Lote, kuru jaunieši zina kā vienu no veiksmīgākajām pašmāju influencerēm, izrādās ir slavenā mūziķa Ingus Ulmaņa meita.
Viņa vienā no saviem video lasa “Ievas stāsti” interviju ar savu tēti. Tajā viņš runā par bērnības traumām, savu ikonisko uzvārdu, “Jupravas” ziedu laikiem, slavu, kā arī, protams, ģimeni un bērniem.
Iepriekš intervijā LA.LV Ulmanis ir dalījies ar kurioziem no skatuves dzīves.
Tie visi gan ir no 90. gadiem, jo šobrīd viss esot kļuvis krietni nopietnāk: “Cilvēki brauc uz koncertiem ar auto, uzvedas kulturāli, alkoholu nelieto. Dzīve ir pilnīgi citāda, vairs nav iespējams atkārtot to, kas notika 90.gados. Lielākā daļa starpgadījumu toreiz notika iepriekš neizdarītu darbu dēļ…”