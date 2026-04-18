Lūk, ko jāstāda blakus kartupeļiem, lai Kolorādo vaboles šogad tiem netuvotos
Pavasarī, sākoties aktīvajiem dārza darbiem, daudzi dārzkopji meklē veidus, kā pasargāt kartupeļu ražu no kaitēkļiem, neizmantojot ķīmiskos līdzekļus. Kā izrādās, viens no efektīvākajiem un dabai draudzīgākajiem paņēmieniem ir pavisam vienkāršs. Blakus kartupeļiem jāstāda koriandrs.
Pieredzējuši dārzkopji norāda, ka šis augs var būtiski samazināt Kolorado vaboļu izplatību un vienlaikus uzlabot arī dārza ekosistēmu.
Koriandram ir izteikta smarža, kas maskē kartupeļu aromātu. Tas nozīmē, ka Kolorado vaboles daudz grūtāk spēj sajust savus iecienītos augus un retāk tiem tuvojas.
Turklāt koriandra smarža piesaista arī vairākus noderīgus kukaiņus. Tie ir, piemēram, bites, mārītes, lapsenes un zeltactiņas. Šie kukaiņi palīdz iznīcināt dažādus kaitēkļus, tostarp laputis un citus sīkus parazītus, kas var bojāt augus. Rezultātā tiek iegūts dubults efekts.
Kā pareizi stādīt koriandru
Koriandru var audzēt gan no sēklām, gan izmantojot jau izaudzētus stādiņus. Sēklas dīgst salīdzinoši lēni, taču, ja tās pirms sēšanas viegli sasmalcina, dīgšana notiek ātrāk.
Šie augi labi sadzīvo vienā dobē, jo tiem ir līdzīgas prasības. Gan kartupeļiem, gan koriandram patīk auglīga, labi drenēta augsne un saulaina vieta.
Jāņem vērā, ka koriandra saknes var nedaudz apgrūtināt kartupeļu novākšanu, taču tas nav būtisks trūkums, salīdzinot ar ieguvumiem.
Pirms kartupeļu stādīšanas ir svarīgi pārliecināties, ka augsne ir pietiekami sasilusi. Augšējiem augsnes slāņiem vajadzētu sasniegt aptuveni 8 grādu temperatūru. Ja zeme vēl ir auksta vai pārāk blīva, stādīšanu labāk atlikt uz vēlāku laiku, lai augi varētu attīstīties pilnvērtīgi. Sausā laikā nepieciešams arī nodrošināt regulāru laistīšanu.
Koriandrs darbojas ne tikai kā maskējošs augs, bet arī kā dabisks kaitēkļu ierobežotājs. Tas piesaista kukaiņus, kas barojas ar kaitēkļiem un to kāpuriem.
Piemēram, mārītes palīdz samazināt laputu daudzumu, bet zeltactiņas iznīcina dažādus sīkus kaitēkļus. Šāda pieeja ļauj uzturēt veselīgu dārza vidi un ievērojami samazina nepieciešamību pēc pesticīdiem.