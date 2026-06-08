Foto. pexels-mikhail-nilov

Pacietības mērs būs pilns: trīs zodiaka zīmes, kuras šovasar var pamest darbu 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
17:59, 8. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Lielākajai daļai cilvēku vasara asociējas ar atvaļinājumu, sauli un pelnītu atpūtu. Taču dažiem šis periods var kļūt par laiku, kad tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi par nākotni. Kamēr vieni plāno ceļojumus un brīvdienas pie dabas, citi arvien biežāk aizdomājas, vai pašreizējais darbs joprojām sniedz gandarījumu.

Kokteilis
Īsti gnīdas! Šo četru zodiaka zīmju pārstāvji ir neiedomājami skopuļi un knauzeri
RAKSTA REDAKTORS
Rajevs apšauba NBS paziņojumu par drona notriekšanas iemeslu: atbilde meklējama Saeimas ēkā, nevis sensoru izvietojumā 14
Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
Lasīt citas ziņas

Protams, astroloģija nevar paredzēt konkrētu atlaišanu vai karjeras pavērsienu, tomēr astrologi uzskata, ka vairākas zodiaka zīmes šovasar īpaši izjutīs vēlmi pēc pārmaiņām. Vieni būs noguruši no rutīnas, citi – jutīsies nenovērtēti vai emocionāli izdeguši.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kosmiska savienība. 5 zodiaka zīmju pāri, kuru mīlas stāsti ir vienkārši episki
Kokteilis
Tikai šīs trīs zodiaka zīmes ir apveltītas ar īpašu “sesto maņu” – lūk, kuras tās ir
Kokteilis
10 iemesli, kāpēc Dvīņi ir vislabākā zodiaka zīme
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.