8 pazīmes, ka esat retās attiecībās, kurām ir potenciāls ilgt visu mūžu 6
Daudzi no mums cer kādu dienu sastapt savu īsto cilvēku un izveidot veselīgas, ilgstošas attiecības. Lai gan iepazīšanās un attiecību veidošanas paradumi laika gaitā ir mainījušies, joprojām pastāv pazīmes, kas liecina, ka attiecībām ir stabils pamats un nākotnes perspektīva.
Kokteilis
Kāpēc sapņos parādās miruši radinieki? Psihologi un sapņu tulki sniedz dažādus skaidrojumus 11
“Tas ir labākais, kas varēja notikt Latvijas politikā!” Iedzīvotāji tādā starā par Kulbergu, ka pielīdzina viņu Kārlim Ulmanim
Veselam
3 ikdienas paradumi, kas var izraisīt insultu: neirologs brīdina arī par pumpu spiešanu
Lai arī attiecību tendences mainās, veselīgu attiecību pamatvērtības un uzvedības modeļi paliek nemainīgi.