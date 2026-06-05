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Kāpēc sapņos parādās miruši radinieki? Psihologi un sapņu tulki sniedz dažādus skaidrojumus 11

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kokteilis.lv
22:11, 5. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Daudzi cilvēki vismaz reizi dzīvē ir sapņojuši par mirušu radinieku vai draugu. Šādi sapņi bieži vien ir īpaši spilgti, emocionāli un vēl ilgi paliek atmiņā. Vieni pēc tiem jūtas mierināti, citi – satraukti vai pat nobijušies.

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Psihologi uzskata, ka šādi sapņi visbiežāk ir saistīti ar zaudējuma pārdzīvošanu, ilgām pēc aizgājēja vai neatrisinātām emocijām. Savukārt tautas ticējumos un sapņu tulkojumos tiem jau izsenis piešķirta daudz dziļāka nozīme.

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