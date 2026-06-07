Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Inga Rivča

Reaģējot uz namu pārvaldnieka bezdarbību, jelgavnieki mājas pagalmā ieved neparastu “pļaujmašīnu” 0

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LA.LV
18:38, 7. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Lai pievērstu uzmanību ieilgušajai zāles pļaušanas problēmai mājas teritorijā, Jelgavas RAF rajona iedzīvotāji pieņēmuši neparastu lēmumu – sarīkot nelielu, simbolisku akciju ar humoru. Šī cēlā mērķa vārdā talkā saukts neparasts palīgs.

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Uz neilgu laiku daudzdzīvokļu mājas pagalmā ievests īsts zirgs, kas klātesošajiem simboliski demonstrēja vienu no “alternatīvajiem risinājumiem” zāles pļaušanai.

Kā norāda akcijas rīkotāji, šis neparastais solis sperts, lai draudzīgā, taču pamanāmā veidā atgādinātu namu pārvaldniekam SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” par nepieciešamību nodrošināt laicīgu un kārtīgu apkārtējās teritorijas kopšanu.

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Negaidītais viesis ātri vien kļuva par vietējo sensāciju. Ikviens interesents bija laipni aicināts zirgu apskatīt, paglāstīt un nofotografēties kopā ar to.

“Ceram, ka arī oficiālais pakalpojuma sniedzējs zāles pļaušanā drīzumā atradīs ceļu līdz mūsu mājai un pievienosies darbam,” ar cerību sociālajos tīklos dalās idejas autori.

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