Man ir vairāki īpašumi, un līdzko ir kādas mazākās izmaiņas, piemēram, pakalpojuma cenā, tā uz katru no īpašumiem “Latvenergo” sūta informatīvas papīra vēstules. Par katru no tām jāmaksā. Vai nav iespējams atteikties no šādām vēstulēm un noteikt, lai sūta informāciju elektroniski bez maksas? Ja tas iespējams, kā to izdarīt? Jautā MArija S.

“To, kāda būs saziņas forma – elektroniski e-pastā vai pa pastu, Elektrum klients var izvēlēties pats. Tāpēc mums kā videi draudzīgam un ilgtspējīgi atbildīgam uzņēmumam ir prieks, ka vairākums mūsu klientu izvēlas elektronisko saziņu un tikai 6% rēķinus un citu svarīgu līguma informāciju izvēlējušies saņemt pa pastu,” klāsta AS Latvenergo preses sekretāre Ivita Bidere.

Vēlamo kontakta formātu var izvēlēties portālā www.elektrumlv, sadaļā Mani līgumi, vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu (8400 vai [email protected]).

Arī tie klienti, kuri izvēlējušies saņemt informāciju elektroniski, aicināti laiku pa laikam pārbaudīt savu kontaktinformāciju un nepieciešamības gadījumā to aktualizēt.

Patlaban teju visas iestādes un uzņēmumi piedāvā un nodrošina klientiem iespēju saņemt informāciju elektroniski. Ja klients vēlas mainīt saziņas formu no drukātas uz elektronisku, to var izdarīt, sazinoties ar attiecīgo iestādi un veicot nepieciešamās darbības.