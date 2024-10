Foto – pixabay.com

Vai arī pusbrālis vai pusmāsa var pretendēt uz mantojumu, ja nomirst pusmāsa, kurai nav laulātā un bērnu? Jautā Juris B.

Zvērināts advokāts Artūrs Ševčuks skaidro – likums nosaka, ka mantinieki manto saskaņā ar likumu, kad nav noslēgts mantojuma līgums vai sastādīts testaments. Pēc likuma, aicināti mantot ir laulātais, radinieki un adoptētie. Pārdzīvojušais laulātais manto no mirušā neatkarīgi no tā, kāds mantisko attiecību veids pastāvējis starp laulātajiem laulības laikā. Mantojuma atstājēja (mirušā) radinieki manto pēc zināmas kārtas, kas pamatota pa daļai uz radniecības veidu, pa daļai uz tās pakāpju tuvumu. Izšķir četras likumisko mantinieku šķiras:

-pirmajā šķirā manto bez pakāpju tuvuma izšķirības visi tie mantojuma atstājēja lejupējie, starp kuriem, no vienas puses, un mantojuma atstājēju, no otras puses, nav citu lejupējo, kam būtu tiesība mantot (šajā šķirā iekrīt tikai tiešie pēcnācēji: bērni, mazbērni, mazmazbērni utt.);

-otrajā šķirā manto mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie augšupējie, kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni (šajā šķirā manto tuvākie augšupējie radinieki un tuvākie sānu radinieki: vecāki, vecvecāki, īstie brāļi un māsas. Ja brāļi un māsas ir miruši, tad manto viņu bērni);

-trešajā šķirā manto mantojuma atstājēja pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni (šajā šķirā iekrīt pusbrāļi un pusmāsas, arī to bērni);

-ceturtajā šķirā manto pārējie pēc pakāpes tuvākie sānu radinieki, neizšķirot pilnīgo radniecību no nepilnīgās (šajā šķirā iekrīt pārējie sāņu radinieki: tēvoči, tantes, brālēni u.c.).

Atkarīgs no mantinieku šķiras

Jāņem vērā, ka zemākas šķiras mantinieks nemanto, ja savu gribu mantot izteicis kāds augstākas šķiras mantinieks. Attiecīgi, ja mantojumu pieņem vecāki vai vecvecāki, īstie brāļi/māsas, tad pusmāsai/pusbrālim nav tiesību uz mantojumu. Bet, ja minētās personas mantojumu nepieņem, pusmāsai/pusbrālim ir tiesības uz mantojumu.

Zini!

Lai izmantotu tiesības uz mantojumu, jāvēršas pie zvērināta notāra ar iesniegumu, lai tiktu sākta mantojuma lieta.