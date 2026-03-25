“Man skumja diena…” Ingmārs Līdaka nobažījies par Rīgas zooloģiskā dārza likteni pēc šodien gaidāmā lēmuma 14
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs vairāk nekā gadsimtu ir bijis ne tikai vieta, kur sastapt dzīvniekus, bet arī nozīmīga pilsētas identitātes un vēstures daļa, taču šobrīd tas nonācis pārmaiņu krustcelēs. Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka publiski paudis bažas par Rīgas domes plāniem pievienot zoodārzu SIA “Rīgas meži”.
Ingmārs Līdaka savā “Facebook” kontā raksta: “Šodien man skumja diena, jo Rīgas dome lems par Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pievienošanu SIA “Rīgas meži”. Pēc būtības beigsies 113 gadus ilgā Rīgas zoodārza vēsture, jo nu tas pēc sava statusa ieņems godpilno vietu līdzās Tīreļu mežniecībai un stādaudzētavai. Rīgas zoodārzs piedzima cara laikā, atdzima Čakstes laikā, uzplauka Ulmaņa laikā, pārdzīvoja gan Kirhenšteina, gan vācu fašistu un Rubika laikus.
Ne Bojāram, ne Ušakovam nebija ne prātā apstrīdēt Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza tiesības pastāvēt ar savu prātu un lēmumiem. Un tad atnāca nacionālo vērtību sargātājs Ratnieks, un, ar idiotiskiem un populistiskiem solījumiem atgriezt Rīgā ziloņus, izlēma zoodārza nākotni.
Un patiesībā neviens tā arī nepajautā, KĀPĒC nepiepildījās solījumi audzēt apmeklētāju skaitu, KĀPĒC zoodārza vārds arvien retāk parādās mēdijos, un KUR palicis zoodārza kādreiz tik pozitīvais tēls! Un VAI TIEŠĀM ticams šķiet plāns zem SIA “Rīgas meži” karoga atvest uz zoodārzu miljons apmeklētāju gadā?
Es ļoti vēlos, lai manas aizdomas par to, ka Rīgas zoodārza iemudžināšana “Rīgas mežu” hiararhijā, palēninās lēmumu pieņemšanu, palielinās birokrātiju un bezatbildību, izrādīsies maldi un zoodārzs uzplauks nebijušā krāšņumā. Bet no manām vēlmēm jau te nekas nav atkarīgs…”
Tikmēr politiķis Edgars Ratnieks savā “Facebook” kontā, reaģējot uz Ingmāra Līdakas pārdomām, paudis pretēju viedokli: “Šis ir spilgts piemērs tam, kā tiek tiražētas viltus ziņas un sēta panika. Tieši pretēji, nekā tiek apgalvots!
Pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” gadiem ilgi ir bijis nepietiekami finansēts, kā rezultātā tas šobrīd saskaras ar nopietniem izaicinājumiem. 2/3 no kopējās infrastruktūras ir novecojusi un neatbilst mūsdienu dzīvnieku labturības standartiem.
Tieši tāpēc kapitālsabiedrību apvienošana ar SIA “Rīgas meži” ir stratēģisks solis attīstībai. Tas būtu stabils balsts Rīgas zooloģiskajam dārzam, jo ļaus piesaistīt finansējumu un uzsākt ilgi gaidīto zooloģiskā dārza atjaunošanu. Svarīgi pieminēta, ka darbinieki netiek atlaisti un zoodārzs turpina darbu ar savu zīmolu un identitāti, kā arī tas beidzot iegūs reālu iespēju augt un attīstīties.
Jau šī gada aprīlī tiks uzsākts vērienīgs projekts “Himalaji”, kas ir jauna ekspozīcija ar unikālu pieredzi apmeklētājiem. Tajā plānoti arī jauni dzīvnieki, tostarp sniega leopards un Tibetas melnais lācis. Tas nozīmē, ka Rīgā beidzot atgriezīsies lāči!
Mērķis ir skaidrs – padarīt Rīgas zooloģisko dārzu par modernu, starptautiski konkurētspējīgu galamērķi. Mēs vēlamies palielināt apmeklētāju skaitu no 300 000 līdz pat 1 miljonam gadā, attīstīt Mežaparku un radīt jaunas iespējas gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem.
Labs piemērs ir Lodza, pilsēta Polijā, kur pēc mērķtiecīgām investīcijām apmeklētāju skaits pieauga līdz miljonam gadā. Arī Rīgai tas ir sasniedzams mērķis. Ja mēs šodien nerīkosimies, mēs riskējam zaudēt šo nozīmīgo pilsētas simbolu. Bet, ja rīkosimies, tad mēs varam tam dot jaunu elpu un nākotni.
Nepiekopsim pieeju “tukša muca tālu skan”. Balstīsimies faktos un strādāsim Rīgas attīstībai!”
Kā ziņo aģentūra LETA, Rīgas dome šodien lems par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” un SIA “Rīgas meži” apvienošanu. Pirms apvienošanas SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pamatkapitālā tiks ieguldīti 1 450 000 eiro, piešķirot tos no izdevumiem neparedzētajiem gadījumiem.
Kā iepriekš preses konferencē atzina Rīgas pašvaldības pārstāvji, apvienošanas galvenais mērķis ir nepieciešamība steidzami sākt īstenot ekspozīcijas “Himalaji” izveidi. Tās izmaksas tiek lēstas 8,35 miljonu eiro apmērā.
Rīgas domei pieņemot lēmumu par zooloģiskā dārza pievienošanu “Rīgas mežiem”, pašvaldība piešķirs papildu 1,45 miljonus eiro, lai nodrošinātu naudas plūsmu līdz kapitālsabiedrību apvienošanai. Tā rezultātā būvnieks jau aprīlī varēšot sākt ekspozīcijas izbūves darbus.
Himalaju ekspozīcijā būs iespēja apskatīt sniega leopardu, Himalaju melno lāci, zeltaino šakāli, manulu, dzeltenkaklu caunu, Indijas dzeloņcūku, baltpurnu briedi, Mišmi takinu, Ķīnas zilo aitu, kiangu, mājas jaku, mandarīnu tritonu, Dērbija papagaili, sarkanknābja zilo žagatu, bārdaino grifu, klinšu ērgli un citus putnus.
“Himalaji” ir pirmais posms ceļā uz zooloģiskā dārza ilgtermiņa attīstības plānā iezīmēto transformāciju par mūsdienīgu bioparku.
Nacionālais zooloģiskais dārzs ir mazākā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība. Zoodārzs saņem dotāciju no Rīgas pašvaldības – apmēram 1,8 miljonus eiro. Vēl pusmiljonu piešķir valsts, bet pārējo veido ieņēmumi no biļetēm.
Zoodārzu gadā apmeklē ap 300 000 apmeklētāju. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem “Rīgas mežu” apgrozījums 2024. gadā bija 21 491 254 eiro, peļņai sasniedzot 2 009 654 eiro. Savukārt “Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza” apgrozījums šajā periodā bija 5 423 342 eiro, bet peļņa – 14 828 eiro.