VIDEO. Vēl bez vārda, bet jau drosmīgs – Rīgas ZOO sliņķu mazulim aprit divi mēneši
Pērnā gada izskaņā dzimušajam sliņķu mazulim Rīgas ZOO apritējuši divi mēneši. Šajā laikā mazais ir krietni paaudzies, kļuvis drosmīgāks un zinātkārāks, tomēr joprojām nav zināms, vai tas ir puika vai meitene, tādēļ arī vārds vēl nav piešķirts.
Linneja divpirkstu sliņķu (Choloepus didactylus) mazulis pasaulē nāca 2025. gada 12. decembrī. Kopš dzimšanas tas ievērojami audzis, sācis ēst cietu barību un brīžiem nokāpt no mammas Leles vēdera. Pirmo salātlapas gabaliņu mazulis pagaršoja jau aptuveni desmit dienu vecumā, nogaršojot to, ko ēda mamma. Šobrīd ēdienkarte kļuvusi daudzveidīgāka – tajā iekļauts gurķa un kabača mīkstums, vārīti burkāni un pat vārīta ola. Tomēr galvenais uztura avots joprojām ir mammas piens.
Lielāko daļu laika mazulis joprojām pavada cieši pie mammas vēdera, un tā tas būs aptuveni līdz pusgada vecumam. Vienlaikus viņš arvien biežāk uzdrošinās kāpt nost un uzturēties uz zariem mammas tuvumā. To iespējams vērot arī tiešsaistes kamerās – kopēji atklāj, ka viens no labākajiem brīžiem mazuļa aktivitāšu novērošanai ir vakaros pēc pulksten 21.00, kad mītnē izslēdzas gaismas.
Drīzumā gaidāma arī ļoti svarīga veterinārārstu vizīte. Ap trīs mēnešu vecumu mazulis kļūs patstāvīgāks un biežāk kāps nost no mammas vēdera arī dienas laikā. Tieši šādā brīdī, neradot lieku stresu Lelei, veterinārārsti plāno veikt pirmo veselības pārbaudi un mēģināt noteikt dzimumu. Tas nav viegls uzdevums, jo šai sugai mātīšu un tēviņu dzimumorgāni ārēji ir grūti atšķirami pat pieaugušiem dzīvniekiem. Kad dzimums būs zināms, mazulis beidzot tiks pie sava vārda.
Par sliņķēna veselību liecina tas, ka viņš aug un attīstās atbilstoši vecumam, labi ēd un jau apguvis arī svarīgu prasmi – izkārnīties. Sliņķiem zarnu iztukšošana ir īpašs notikums, jo, lai to paveiktu, viņi nokāpj uz zemes, kas nav tik droša kā koku zari. Dabā tas parasti notiek reizi nedēļā, bet nebrīvē – nedaudz biežāk. Mazulis “uz tualeti” dodas kopā ar mammu. Mītnes vidū zemē ieraktais spainītis ar pakaišiem kalpo kā sliņķu tualete, kuru regulāri apciemo abi pieaugušie dzīvnieki, tostarp arī mazuļa tēvs Lūkass.
Vērīgākajiem tiešsaistes skatītājiem iespējams pamanīt pat īpašu “deju” – tā tiek dēvētas sliņķu kustības, dodoties nokārtot dabiskās vajadzības.