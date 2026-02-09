Publicitātes foto

Bijušais premjers publiski atzīst, ka padomju laikā latviešu valodā runājis labāk, liekot raidījuma vadītājai smieties 0

LA.LV
20:01, 9. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Kādreizējais ministru prezidents Valdis Birkavs intervijā Olgas Kņazevas jaunajā kanālā atklājis, ka padomju laikā latviešu valodu pārvaldījis labāk nekā šobrīd. Marats Kasems par to raksta savā “X” kontā, pievienojot arī pārpublicētu intervijas fragmentu.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes drīzumā saņems spēcīgu vēstījumu no Visuma; kā to atpazīt
11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
“Ar ko jūs nodarbojaties, ka plkst. 17.15 bērnudārzā mans bērns ir pēdējais?” Šeit soctīklotāju atbildes 23
Lasīt citas ziņas

Viņš raksta: “Valdis Birkavs jaunā Olgas Kņazevas kanālā paziņoja, ka padomju laikos viņš runāja latviski daudz labāk nekā tagad.
Bijušais politiķis un diplomāts tādējādi apgalvoja, ka padomju savienībā latviešu valoda netika ierobežota. Šāds izteikums izsmīdināja pat Kņazevu.

Atgādināšu Valdim, ka padomju periodā okupētā Latvija tika pakļauta nežēlīgai rusifikācijas politikai, kas bija daļa no plašākas kremļa stratēģijas, lai iznīcinātu pakļauto tautu nacionālo identitāti.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Pat mute un acis bija aizsalušas.” Kas notiek cilvēku prātos, atstājot suņus salā gaidīt saimniekus pie veikaliem?
“Zināju, ko esmu atbraukusi šeit paveikt!” Bota atklāj, kā jūtas pēc uzvaras
VIDEO. Uzvarētāji ir, bet kas ir ar medaļām? Milānā olimpiāde sākusies ar nopietnu skandālu

Jau 19. gadsimta otrajā pusē krievijas impērijas Izglītības ministrija atklāti paziņoja, ka visu krievijā dzīvojošo nekrievu tautu apmācības mērķis ir to rusifikācija un sajaukšanās ar krievu tautu.

Rusifikācija, ko veica padomju savienības komunistiskā partija, apvienojumā ar padomju cilvēka un padomju tautas veidošanas procesu, bija vēl sistemātiskāka un izsmalcinātāka nekā cariskajā krievijā.

Latvijas okupācijas laikā skolas ar mācību latviešu valodā pakāpeniski tika marginalizētas, bet krievu valoda kļuva obligāta, kas noveda pie segregācijas un asimilācijas. Latviešu bērni bija spiesti mācīties krievu valodā, zaudējot saikni ar savu kultūru, savukārt skolās, kurās mācības notika krievu valodā, latviešu valodas apguvei netika pievērsta pienācīga uzmanība.

Padomju vara aizliedza un ierobežoja latviešu literatūru un presi, apsūdzot tos “buržuāziskā nacionālismā”.

Rezultātā latviešu paaudzes auga valodas apspiestības apstākļos, kas sabiedrībā atstāja dziļas rētas.

Žēl, ka Birkava kungs to visu tik ātri aizmirsa.”

“Viņš jau nedzīvoja vidē, kādā nācās dzīvot mums. Vienā otrā Liepājas mikrorajonā vēl astoņdesmito gadu beigās varējām norauties pa muti, ja dzirdēja, ka runā latviski, savukārt divvalodīgo plūsmu skolā latviešu skolēnu stāvā slēdza ciet gaiteņa durvis, lai izvairītos no vardarbības,” dzirdēto komentē Aigars Prūsis.

“Interesanti, kas sponsorē šos “neatkarīgos” žurnāl.. censoņus? Video kvalitāte laba, diez vai darbojas uz pašiniciatīvu,” vēl kāds spriež.

Cits atminas: “Tiem, kas tajā laikā nav dzīvojuši – rusifikācija bija, UN latviešu valoda labāka arī bija padomju laikā. Abi apgalvojumi ir patiesi. Skolā latviešu valodu mācīja daudz nopietnāk nekā tagad.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Savā būtībā jau esam okupēti!” Aktrise vēršas pie tautiešiem ar nozīmīgu paziņojumu
TV24
“Tas ir pilnīgi skaidrs, “žduni” ir arī mūsu sabiedrībā!” Latkovskis brīdina nemelot sev pašiem
FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.