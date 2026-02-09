Bijušais premjers publiski atzīst, ka padomju laikā latviešu valodā runājis labāk, liekot raidījuma vadītājai smieties 0
Kādreizējais ministru prezidents Valdis Birkavs intervijā Olgas Kņazevas jaunajā kanālā atklājis, ka padomju laikā latviešu valodu pārvaldījis labāk nekā šobrīd. Marats Kasems par to raksta savā “X” kontā, pievienojot arī pārpublicētu intervijas fragmentu.
Viņš raksta: “Valdis Birkavs jaunā Olgas Kņazevas kanālā paziņoja, ka padomju laikos viņš runāja latviski daudz labāk nekā tagad.
Bijušais politiķis un diplomāts tādējādi apgalvoja, ka padomju savienībā latviešu valoda netika ierobežota. Šāds izteikums izsmīdināja pat Kņazevu.
Jau 19. gadsimta otrajā pusē krievijas impērijas Izglītības ministrija atklāti paziņoja, ka visu krievijā dzīvojošo nekrievu tautu apmācības mērķis ir to rusifikācija un sajaukšanās ar krievu tautu.
Rusifikācija, ko veica padomju savienības komunistiskā partija, apvienojumā ar padomju cilvēka un padomju tautas veidošanas procesu, bija vēl sistemātiskāka un izsmalcinātāka nekā cariskajā krievijā.
Latvijas okupācijas laikā skolas ar mācību latviešu valodā pakāpeniski tika marginalizētas, bet krievu valoda kļuva obligāta, kas noveda pie segregācijas un asimilācijas. Latviešu bērni bija spiesti mācīties krievu valodā, zaudējot saikni ar savu kultūru, savukārt skolās, kurās mācības notika krievu valodā, latviešu valodas apguvei netika pievērsta pienācīga uzmanība.
Padomju vara aizliedza un ierobežoja latviešu literatūru un presi, apsūdzot tos “buržuāziskā nacionālismā”.
Rezultātā latviešu paaudzes auga valodas apspiestības apstākļos, kas sabiedrībā atstāja dziļas rētas.
Žēl, ka Birkava kungs to visu tik ātri aizmirsa.”
“Viņš jau nedzīvoja vidē, kādā nācās dzīvot mums. Vienā otrā Liepājas mikrorajonā vēl astoņdesmito gadu beigās varējām norauties pa muti, ja dzirdēja, ka runā latviski, savukārt divvalodīgo plūsmu skolā latviešu skolēnu stāvā slēdza ciet gaiteņa durvis, lai izvairītos no vardarbības,” dzirdēto komentē Aigars Prūsis.
“Interesanti, kas sponsorē šos “neatkarīgos” žurnāl.. censoņus? Video kvalitāte laba, diez vai darbojas uz pašiniciatīvu,” vēl kāds spriež.
Cits atminas: “Tiem, kas tajā laikā nav dzīvojuši – rusifikācija bija, UN latviešu valoda labāka arī bija padomju laikā. Abi apgalvojumi ir patiesi. Skolā latviešu valodu mācīja daudz nopietnāk nekā tagad.”