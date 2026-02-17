NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
NEPLP priekšsēdētājs aicina deputātus lemt par krievu valodā raidošo radio staciju darbības izbeigšanu

17. februāris 2026
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš aicina Saeimas deputātus pieņemt lēmumu par krievu valodā raidošo radio staciju darbības izbeigšanu.

Āboliņš ierakstā tviterī uzsvēris, ka Latvijai nav jāfinansē radio staciju krievu valodā darbība. Viņa traktējumā, valsts pēc būtības finansējot šādas radiostacijas, jo visas krievu valodā raidošās radio stacijas izmantojot bez maksas piešķirtās frekvences, kas ir valsts īpašums un pati vērtīgākā biznesa daļa.

Āboliņš informē, ka pagājis vairāk nekā mēnesis kopš NEPLP Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā iesniedza priekšlikumu pakāpeniski astoņu gadu laikā izbeigt radio staciju krievu valodā darbību. Viņš pārmet, ka komisijas vadītāja Leila Rasima (P) nav šo jautājumu iekļāvusi darba kārtībā.

Viņš arī apgalvo, ka kultūras ministres Agneses Lāces (P) vadītā ministrija šo pieeju neatbalstīja jau iepriekš un nav izrādījusi ieinteresētību diskusijām.

Āboliņš aicina pārējās Saeimas frakcijas – “Jauno vienotību”, Zaļo un zemnieku savienību, Nacionālo apvienību, “Apvienoto sarakstu”, “Latvija pirmajā vietā” un “Stabilitātei”, kā arī neatkarīgos deputātus, “pieiet šim jautājumam valstiski” un atbalstīt šo priekšlikumu un pārtraukt par valsts līdzekļiem uzturēt radio apraidi krievu valodā.

“Latvija ir pārgājusi uz valsts apmaksātu izglītību tikai latviešu valodā, un nav nekādu argumentu, lai vērtīgi valsts resursi tiktu tērēti informatīvās telpas uzturēšanai krievu valodā komercradio vidē,” savu redzējumu klāsta Āboliņš.

Jau vēstīts, ka no 1. janvāra anulēta krievu valodā raidošā Latvijas Radio 4 apraides atļauja.

