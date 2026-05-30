120 eiro par pusotru stundu ir normāli? Elīna pārsteigta par masāžu cenām Rīgā
Masāža daudziem kļuvusi ne tikai par relaksācijas veidu, bet arī par ieguldījumu veselībā. Tomēr, pētot pakalpojumu cenas, ne viens vien ir pārsteigts par summām, ko prasa atsevišķi speciālisti. Tieši šādu diskusiju soctīklos izraisījis jautājums, vai 120 eiro par pusotru stundu ilgu pilna ķermeņa masāžu ir adekvāta cena.
Sociālo mediju platformā “Threads” Elīna raksta: “Pētot tirgus cenas masāžām, man radās jautājums – vai par 1,5 stundu pilna ķermeņa masāžu prasīt 120 eiro ir normāli? Tādas cenas lielākoties ir Rīgā, Pierīgā. It kā saprotams, bet tomēr!?”
Gabriela atzina, ka reiz par masāžu samaksājusi 120 eiro un nav nožēlojusi nevienu iztērēto centu: “Es biju pagājušogad uz masāžu par 120 eiro – bija katra iztērētā centa vērts.
Diskusijā iesaistījās arī masiere, kura ikdienā strādā ārstniecības jomā. Viņa uzsvēra, ka klienti bieži vien nenovērtē, cik fiziski smags ir šis darbs: “Esmu masiere, strādāju ārstniecībā. Rokas ir dārgas. Palīdzot pacientiem, gadiem ejot, mēs traumējam sevi. Tāpēc pie laba profesionāļa, kurš nenodarbojas ar SPA vai glaudīšanu, 120 eiro par kārtīgu darbu ir ļoti skaisti.
“Tas vēl ir lēti. Fizioterapeiti-masieri ņem 100 eiro par vienu stundu. Es pagaidām pieturos pie 75 eiro par pusotru stundu, kas ir ļoti lēti, ņemot vērā, ka šajā laikā bieži iespējams atjaunot kustību apjomu, mazināt sāpes un palīdzēt atrisināt dažādas veselības problēmas,” raksta Santa.
Tikmēr citi diskusijas dalībnieki uzskatīja, ka 120 eiro tomēr ir pārāk augsta cena
Viena no komentētājām norādīja, ka pat pie fizioterapeitiem tik augstas cenas nav redzējusi: “Nu nezinu, pat pie fizio tādas cenas neesmu nekad redzējusi. Nedaudz kosmoss. Nesen biju pie ļoti labas speciālistes – viena stunda maksāja 40 eiro, pusotra stunda 60 eiro. Nekad neietu par tādu cenu.”
Ar savu pieredzi dalījās arī Liene, kura masāžas pakalpojumus izmantojusi ārvalstīs: “Spānijā gāju uz pilna ķermeņa masāžu, arī 1,5 stundas – 80 eiro.”
Savukārt Edīte piekrita diskusijas autorei, ka 120 eiro par vienu procedūru šķiet pārāk dārgi.
Lai gan viedokļi par masāžu cenām sabiedrībā būtiski atšķiras, speciālisti norāda, ka daudzi cilvēki šo pakalpojumu izmanto ne tikai relaksācijai, bet arī veselības uzlabošanai.
Speciālisti arī uzsver, ka regulāras masāžas var veicināt asinsriti, mazināt muskuļu saspringumu un palīdzēt organismam atgūties pēc fiziskas slodzes.
Tāpēc daļai cilvēku masāža joprojām ir patīkama atpūta, kamēr citi to uzskata par ieguldījumu savā veselībā. Tieši šī atšķirīgā pieeja lielā mērā nosaka arī to, kā katrs vērtē cenu, ko par šādu pakalpojumu ir gatavs maksāt.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu