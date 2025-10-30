Mazi skaitļi uz autovadītāja apliecības patiesībā ir signāls policijai, vai jums vispār atļaut turpināt braukt 0
Ja uz ceļa aptur policija, vienmēr tiek lūgts uzrādīt autovadītāja apliecību, taču vai zināt, ko nozīmē daudzās norādes uz tās? Vai zināt, ka tur ir arī skaitļi, kas var nozīmēt liegumu turpināt ceļu?
Ikvienam, kurš saņem autovadītāja apliecību, jāveic arī acu pārbaude. Tiek pārbaudīts, vai transportlīdzekļa vadīšanai ir nepieciešamas brilles, kontaktlēcas vai citi palīglīdzekļi.
Ja paskatās uz autovadītāja apliecības 12. lauku, tur var atrast īsu ciparu kodu. Šis atslēgas numurs apraksta ierobežojumus, kas attiecas uz transportlīdzekļa vadīšanu, un tas ir standartizēts visā ES.
Grupā ar sākotnējiem numuriem 01 ir definēti noteikumi par redzi. Šādi kodi nozīmē:
01.01 = brilles
01.02 = kontaktlēcas
01.03 = aizsargbrilles
01.05 = acu aizsardzība
01.06 = brilles vai kontaktlēcas
01.07 = īpašs optiskais palīglīdzeklis
Ir arī daudzi citi skaitļi, no kuriem 02 apzīmē dzirdes aparātu, 03 – protēzes vai ortozes un 20 – pielāgotus bremžu mehānismus. Sarakstā ir krietni vairāk nekā 100 variantu, tāpēc ir jāaptver visi iespējamie gadījumi.
Piemēram, ja 12. laukā ir norādīts 01.01, tad nekad nedrīkstat braukt bez brillēm. To pārbauda arī vispārējo satiksmes pārbaužu laikā. Ja jums nav līdzi noteiktā vizuālā palīglīdzekļa, policijas darbinieki var aizliegt jums turpināt braucienu.
Jebkurā gadījumā tas ir administratīvs pārkāpums, par kuru tiek piemērots naudas sods. Nelaimes gadījumu gadījumā jūs varat apsūdzēt nolaidībā, un apdrošināšanas kompānijas var nemaksāt – pat ja kāds cits ir vainīgs.
Latvijas vadītāja apliecība ir plastmasas ID izmēra karte ar apliecības īpašnieka fotogrāfiju, vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, parakstu, izsniegšanas un derīguma datumiem, norādītajām transportlīdzekļu kategorijām un izdevēja/izsniegšanas kodu. Uz tās ir arī redzama apliecības numura/sērijas atzīme un dažādi drošības elementu marķējumi, lai novērstu viltošanu un nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem.