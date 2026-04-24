Traģēdija Lietuvā: pazudušā un vēlāk bez dzīvības pazīmēm atrastā mediķa tēvs paziņo, kā tika nogalināts viņa dēls 1
Jau iepriekš vēstījām, ka mīklainos apstākļos pazudušā Paņevežas paramediķa Manta Sadauska meklēšanā iesaistītie likumsargi nevarēja sniegt labas ziņas viņa tuviniekiem. Otrdienas pievakarē tika atrasts vīrieša ķermenis un aizturēti divi aizdomās turamie. Kā ziņo Lietuvas mediji, neatliekamās palīdzības darbinieks tika atrasts sētas teritorijā Paņevežas rajonā, kuru policija bija ielenkusi.
Mediķa tēvs Laimis Sadausks medijiem atklājis dēla nāves cēloni. “Es redzēju savu dēlu, es redzēju šāviena brūci uz viņa pieres, un miršanas apliecībā rakstīts, ka tas bija caururbjošs šāviens, kas viņu arī nogalināja,” atklāj Laimis.
Tēvs arī apstiprināja iepriekš izskanējušo informāciju, ka viņa dēls pirms nāves, iespējams, tika spīdzināts. Šis fakts vēl vairāk pastiprina nozieguma brutalitāti.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, 31 gadu vecais mediķis, kurš brīvajā laikā nodarbojās ar batutu piegādi un uzstādīšanu, tika ievilināts slazdā. Viņš saņēma ziņu sociālajā tīklā “Facebook” par it kā steidzamu pasūtījumu uzstādīt batutu bērnu pasākumam Paņevežas rajonā. Kā vēlāk izrādījās, ne pasākuma, ne bērnudārza tur nebija, turklāt “pasūtītājas” profils pēc notikušā tika izdzēsts.
Pēc vīrieša pazušanas tika uzsākta plaša meklēšana. Otrdien tika atrasta viņa automašīna nomaļā vietā, bet vēlāk arī viņa ķermenis. Tas bija paslēpts sētas teritorijā, ietīts batutā un aprakts, turklāt batuta atliekas mēģināts sadedzināt.
Izmeklēšanas gaitā aizdomās turamo lokā nonāca M. Sadauska bijusī sieva un viņas partneris. Pēc Lietuvas mediju rīcībā esošās informācijas, tieši viņi varētu būt aizturētie. Tēvs atklāja, ka jau meklēšanas laikā šajā teritorijā redzējis bijušās vedeklas partneri.
Sadausks ar sievu jau vairākus gadus nedzīvoja kopā, un šķiršanās process vēl nebija noslēdzies. Starp abiem pastāvējuši konflikti par bērnu aprūpi. Tiesa bija lēmusi, ka abu bērnu dzīvesvieta būs pie tēva.
Ģimenes locekļi jau iepriekš pauduši aizdomas par sievietes iespējamu saistību ar dažādiem incidentiem. Tostarp tika minēts gadījums, kad tika nodedzinātas divas ģimenei piederošas automašīnas.