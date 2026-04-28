Puisim bijušas psiholoģiskas grūtības. Lietuvā 17 gadus vecs skolēns pirms mācībām sadūris vairākus skolasbiedrus 0
Šodien Lietuvā 17 gadus vecs skolēns ar nazi uzbrucis un ievainojis trīs klasesbiedrus skolā Marijampolē, Lietuvas dienvidrietumos. Uzbrucējs ir aizturēts, un prokuratūra ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu. Aizdomās turamā motīvi pagaidām nav atklāti, ziņo lietuviešu mediji.
Uzbrukums notika otrdienas rītā Sūduva Ģimnāzijas pirms mācību sākuma. Tika ievainotas divas meitenes un viens zēns – 9. un 12. klases skolēni.
Prokurors Darius Jakutis no Kauņas Reģionālās prokoratūras norādīja, ka sākotnējā informācija liecina – cietušie nav bijuši mērķtiecīgi izvēlēti.
“Sākotnējie dati rāda, ka personīgu motīvu nebija,” viņš sacīja preses konferencē. Varasiestādes informēja, ka nepilngadīgais izmantoja daudzfunkcionālu instrumentu ar naža asmeni. Cietušie guva durtas un grieztas brūces mugurā un rokās. Pēc sākotnējiem datiem, abām meitenēm bija vairākas durtas brūces, savukārt zēns, šķiet, tika ievainots vienu reizi.
Mediķi norādīja, ka ievainojumi nav dzīvībai bīstami. Vienai meitenei konstatēti divi sekli dūrieni mugurā, bet otrai – līdz pat sešām brūcēm plecu un muguras apvidū. Ievainotais zēns tika ārstēts no rokas traumām un vēlāk izrakstīts.
Prokuratūra arī paziņoja, ka uzbrukuma laikā aizdomās turamais valkāja melnu medicīnisko masku.
Amatpersonas neatklāj aizdomās turamā paskaidrojumus par notikušo, atsaucoties uz viņa vecumu un veselības stāvokli. Formāla nopratināšana notiks pēc konsultācijām ar mediķiem un bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.
“Mēs šobrīd nevaram izpaust detaļas par aizdomās turamā personību,” piebilda Jakutis, uzsverot, ka izmeklēšanā tiks izvērtēti visi apstākļi, tostarp iespējamā saistība starp jaunieša veselības stāvokli un uzbrukumu.
Skolas direktore Audrone Vaičiuliene norādīja, ka skolēnam bijušas psiholoģiskas grūtības, un skola ir uzturējusi saziņu ar viņa māti.