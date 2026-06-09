“Mēs nevaram palikt vienaldzīgi”: “Civinity” ziedo transportlīdzekļus Ukrainas atbalstam 0
AS “Civinity Mājas” sadarbībā ar “Civinity Group” īstenojusi kopīgu iniciatīvu Ukrainas atbalstam, ziedojot trīs transportlīdzekļus, kas tiks izmantoti humānās palīdzības nodrošināšanā. Šī iniciatīva tapusi ciešā sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem un “Civinity” grupas padomes priekšsēdētāju Deividu Jacka.
Kamēr karš Ukrainā turpinās jau vairāk nekā četrus gadus, praktiska palīdzība joprojām ir kritiski svarīga. Tieši transportlīdzekļi Ukrainā šobrīd ir viens no būtiskākajiem resursiem – tie tiek izmantoti humānās palīdzības piegādēm, cilvēku evakuācijai un citu ikdienā kritiski svarīgu funkciju nodrošināšanai.
Transportlīdzekļu nodošanā piedalījās arī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes priekšsēdētājs Saulvedis Vārpiņš, kurš iesaistījās palīdzības koordinēšanā un nodrošinās transportlīdzekļu nogādāšanu Ukrainā. “Šādas iniciatīvas atgādina, ka palīdzība Ukrainai nav tikai vārdi vai laba griba – tā ir konkrēta rīcība, kas var sniegt ļoti vajadzīgu atbalstu ikdienas situācijās. Mēs redzam, cik svarīgi šobrīd ir būt līdzās un palīdzēt ar reāliem darbiem,” norāda Saulvedis Vārpiņš.
“Civinity” grupas valdes priekšsēdētājs Deividas Jacka uzsver, ka atbalsts Ukrainai ir grupas kopīgā nostāja: “Mēs nevaram palikt vienaldzīgi pret to, ko Ukrainas iedzīvotāji piedzīvo katru dienu. Solidaritāte šodien nozīmē ne tikai vārdus, bet arī praktisku rīcību. Šī iniciatīva vēlreiz apliecina, ka “Civinity” grupu Baltijas valstīs vieno ne tikai biznesa mērķi, bet arī cilvēciskās vērtības un sociālā atbildība.
Pēdējās nedēļās esam piedzīvojuši arī dronu incidentus Lietuvā un Latvijā. Ienaidnieka mērķis ir radīt bailes un haosu un vājināt atbalstu Ukrainai. Rīkojoties pretēji – turpinot palīdzēt –, mēs demonstrējam savu izturību, vienotību un stingro gribu!”
Savukārt AS “Civinity Mājas” operatīvās vadības direktors Edgars Jelagins norāda, ka šādas iniciatīvas ir svarīgas ne tikai kā simbolisks žests, bet arī kā reāla palīdzība cilvēkiem, kuri ik dienu dzīvo kara apstākļos: “Mēs redzam, ka Ukrainai joprojām ir vajadzīgs nepārtraukts atbalsts. Transportlīdzekļu dāvinājums tapa ciešā sadarbībā ar mūsu kolēģiem Lietuvā, un esam gandarīti, ka mums izdevās operatīvi sagādāt palīdzību. Šādos brīžos ir svarīgi nepalikt malā un palīdzēt tur, kur tas visvairāk nepieciešams.”
Automašīnu nodošanā piedalījās arī Lietuvas uzņēmējs Karolis Sankauskas, kurš pats regulāri dodas labdarības misijās uz frontes tuvumā esošajām teritorijām, lai personīgi nogādātu palīdzību tiem, kas dzīvo visbīstamākajās zonās. Viena no automašīnām tika ziedota viņa labdarības misiju vajadzībām.
“Civinity Mājas” un “Civinity Group” norāda, ka arī turpmāk plānots iesaistīties sabiedriski nozīmīgās iniciatīvās un meklēt iespējas sniegt praktisku palīdzību Ukrainai.