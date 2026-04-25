Ilustratīvs attēls.
LETA
15:15, 25. aprīlis 2026
Rumānijā pēc Krievijas uzbrukumiem Ukrainai sestdien netālu no abu valstu robežupes nokrita bezpilota lidaparāts, paziņoja atbildīgās institūcijas, piebilstot, ka evakuēti vairāk nekā 200 cilvēku.

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī NATO dalībvalsts Rumānija ir vairākkārt piedzīvojusi savas gaisa telpas pārkāpumus un bezpilota lidaparātu atlūzu krišanu savā teritorijā.

Taču, kā ziņo vietējie mediji, šī bija pirmā reize, kad Krievijas bezpilota lidaparātu atlūzas ir radījušas materiālus zaudējumus tās teritorijā.
“Sestdienas, 25. aprīļa, rītā Krievijas bruņotie spēki atsāka bezpilota lidaparātu uzbrukumus civiliedzīvotājiem un infrastruktūras objektiem Ukrainā, netālu no robežupes ar Rumāniju, Tulčas apgabalā,” teikts Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

“Drons avarēja apdzīvotā teritorijā,” un tajā, iespējams, bija sprāgstviela, teikts atsevišķā glābšanas dienestu paziņojumā.
Par cietušajiem netiek ziņots, taču tika bojāts elektrības stabs un mājas saimniecības ēka, paziņoja atbildīgās iestādes, piebilstot, ka drošības apsvērumu dēļ šajā apgabalā ir pārtraukta gāzes piegāde.

Ārlietu ministre Oana Coju izsauca Krievijas vēstnieku, teikts paziņojumā.

2025. gadā Rumānija pieņēma likumu, kas tai ļauj notriekt bezpilota lidaparātus, kuri pārkāpj tās gaisa telpu, taču līdz šim tādu situāciju nav bijis.

