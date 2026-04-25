Jānis Ikstens: Politiskā atbildība būtu tad, ja Atis Švinka atkāptos no satiksmes ministra amata, ja 1. septembrī nebūs atdoti 30 miljoni 0

13:55, 25. aprīlis 2026
Politiskā atbildība Latvijā joprojām bieži paliek teorētiska, nevis praktiska rīcība – tā uzskata politologs Jānis Ikstens. Viņaprāt, par patiesu atbildību varētu runāt tikai tad, ja amatpersona pēc būtiskas kļūdas uzņemas sekas un atkāpjas no amata.

Kā piemēru viņš TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” min situāciju, kurā, ja netiek izpildīti konkrēti finanšu vai politiskie solījumi, amatpersonai būtu jāuzņemas atbildība, tostarp atstājot amatu. Ikstena ieskatā tas būtu klasisks politiskās kultūras piemērs – ja esi pieļāvis kļūdu, to atzīsti un atkāpies.

Viņš atsaucas arī uz Juris Pūce rīcību, kurš savulaik nolēma atkāpties no amata. Lai gan tas notika sabiedrības spiediena ietekmē, tas tomēr parādīja, ka šāda prakse Latvijā ir iespējama.

Ikstens uzsver, ka atkāpšanās nav obligāti politiskās karjeras beigas. Drīzāk tas var būt solis, kas ļauj politiķim vēlāk atgriezties politikā ar sabiedrības uzticību – ja vēlētāji šādu rīcību novērtē.

Gala vērtējums, pēc viņa domām, vienmēr paliek vēlētāju rokās – tie izlemj, vai politiķis pēc šādas rīcības ir pelnījis otru iespēju, vai arī uzticība ir zudusi.

