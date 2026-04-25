VIDEO. Smieklīgi un mīļi: mazais dziedātājs turpina dziesmu, neskatoties uz negaidītām šķavām 0

16:39, 25. aprīlis 2026
Ar amizantu video sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies igauņu dziedātāja un aktrise Gerli Padara.

Video iemūžināts kāds īpaši sirsnīgs mirklis – pavisam mazs zēns uzstājas uz skatuves, izpildot bērnu dziesmu.

Priekšnesuma laikā viņam pēkšņi uznāk šķavas, taču tas viņu ne mazākajā mērā neizsit no sliedēm. It kā nekas nebūtu noticis, zēns turpina dziedāt.

Kā skaidro Padara, zēnam ir tikai trīs gadi, un tas bijis dziedāšanas konkurss, kurā viņa piedalījusies kā žūrijas locekle. “Viņam ir trīs gadi. Dziedāšanas konkurss, es biju žūrijā un vienkārši nodomāju – nofilmēšu pirmo dalībnieku. Kāda lieliska sagadīšanās!” viņa raksta.

Video izraisījis plašu sajūsmu arī komentāros. Daudzi smej, ka zēns noteikti bija pelnījis uzvaru, citi slavē viņa apbrīnojamo mieru un spēju turpināt uzstāšanos, it kā nekas nebūtu noticis. Vēl kāds piebilst – šķaudīšana pat lieliski iekļāvusies dziesmas ritmā.

