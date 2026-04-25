Sieviete ar karodziņiem Londonas centrā, Vestminsterā, Parlamenta laukumā. Lielbritānija
Sieviete ar karodziņiem Londonas centrā, Vestminsterā, Parlamenta laukumā. Lielbritānija
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/ Frank Augstein

"Laiks rīcībai ir ierobežots." Eksperti brīdina par mobilizācijas nepieciešamību Lielbritānijā

14:33, 25. aprīlis 2026
Jaunā ziņojumā brīdināts, ka Lielbritānijai jau tagad jāgatavojas iespējamai plaša mēroga mobilizācijai, jo laiks rīcībai ir ierobežots.

Domnīcas Royal United Services Institute (RUSI) analītiķi norāda, ka valstij steidzami jāpaplašina plāni rekrūšu iesaukšanai un jāstiprina bruņotie spēki, īpaši sauszemes spēki.

Pētnieks Niks Reinoldss uzsver, ka armijas apjoms šobrīd ir vēsturiski zems un, lai efektīvi reaģētu uz iespējamiem draudiem, tas būtu būtiski jāpalielina.

Viņš pieļauj, ka sauszemes spēku skaits nākotnē varētu pat dubultoties.

Savukārt Pols O’Nīls norāda, ka ideālais brīdis mobilizācijas plānu ieviešanai bijis pirms desmit gadiem, taču “nākamais labākais laiks ir tagad”.

Viņš brīdina, ka kavēšanās var radīt nopietnas sekas, jo Lielbritānijai ir tendence rīkoties pārāk vēlu.

Pašlaik regulārajā dienestā ir aptuveni 73 000 karavīru, kas ir ievērojami mazāk nekā Aukstā kara beigās. Rezerves spēki un potenciālie mobilizācijas resursi pastāv, taču eksperti apšauba, cik efektīvi tos varētu izmantot reālas krīzes situācijā.

Ziņojumā uzsvērts, ka nākotnes mobilizācija nebūtu tikai klasiskā iesaukšana, bet gan plašāka pieeja, kas ietver visas sabiedrības resursus, no militārā personāla līdz civilajām nozarēm.

Tiek arī norādīts, ka sabiedrība un politiķi bieži vilcinās pieņemt šādus lēmumus ekonomisko un politisko seku dēļ, taču ilgtermiņā tas var radīt lielākus riskus.

Lai gan iesaukšana tiek apspriesta, eksperti atzīst, ka šobrīd tā nav reāla iespēja gan sabiedrības attieksmes, gan armijas kapacitātes dēļ.

Ziņojuma autori aicina valdību rīkoties savlaicīgi, nevis gaidīt brīdi, kad krīze jau būs sākusies.

