Vladimirs Putins un Olafs Šolcs Foto. Scanpix/LETA. Kolāža: LA.lv

Militārais skandāls Vācijā. Mēģinām skaidrot, kas tas bija, – daļa krievu hibrīdkara vai Rietumu naivums? Ieteikt







Skandālā ap Vācijas gaisa spēku (Luftwaffe), Bundesvēra virsnieku sarunu noklausīšanos un par to iespējamajām sekām, kas var rasties, piegādājot Ukrainai vācu tālas darbības rādiusa raķetes TAURUS, Vācijas politiķi un ne tikai, protams, aicina Vācijas Militārās pretizlūkošanas dienestu (MAD) nekavējoties izmeklēt to, kas notika, par to raksta pasaules mediji.

Reklāma Reklāma

Nodoms, kāpēc ieraksts tika publiskots šobrīd, ir acīmredzams: Krievija vēlas jebkādā veidā novērst raķešu TAURUS piegādi Ukrainai,

par to raksta izdevums “Rheinische Post”, kura fragmentus aģentūra AFP publicēja svētdien, 3. martā.

“Pēc tam, kad kanclers Olafs Šolcs kārtējo reizi noraidīja spārnoto raķešu piegādi un viņa argumentus jau 24 stundu laikā atspēkoja militārie eksperti, Krievija acīmredzot cenšas atbaidīt Šolcu no lēmuma tomēr dot zaļo gaismu piegādēm.

​​Krievija baidās no TAURUS, zinot, cik tie ir efektīvi. Kancleram ir pienācis laiks beidzot atteikties no sava naivuma. Krievija jau sen uzskata Vāciju par ienaidnieku,”

laikraksts citē eksperti Māra Agnesi Straku-Cimmermani.

“Ziņojumi par telefonsarunu noklausīšanos ir pārsteidzoši divu iemeslu dēļ: no vienas puses krievi acīmredzami klausās sarunās, kas saistītas ar drošību, un no otras puses – šis ir iemesls kancleram attaisnot savu atteikumu piegādāt TAURUS, raksta “Der Spiegel”, citējot politiķu grupas CSU viedokli.

Nopludinātais augstāko virsnieku tiešsaistes sarunu ieraksts ir Krievijas “hibrīdais dezinformācijas uzbrukums”.

Šādu situācijas vērtējumu sniedza Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss. “Šī ir daļa no informācijas kara, kuru vada Putins.”

“Runa ir par mūsu vienotības graušanu. Attiecīgi mums uz to ir jāreaģē ar īpašu piesardzību, bet ne mazāk izlēmīgi,” uzsvēra Pistoriuss. Viņš uzsvēra nepieciešamību “neuzķerties uz Putina ēsmu” un pauda cerību, ka Kremlis nespēs sašķelt vāciešus.

Vācijas Aizsardzības ministrijas vadītājam nav zināms par citām vācu militārpersonu telefonsarunu noplūdēm vai to noklausīšanos.

Pistoriuss gaida izmeklēšanas rezultātus par skandālu jau šajās dienās. Tas ietver arī izvērtējumu, vai sarunu saturam bija izvēlēta atbilstoši droša platforma.

Kā vēsta aģentūra DPA, sarunas dalībnieki izmantojuši videotelefonijā populāro un daudzizmantoto Webex platformu. DPA ziņo, ka sarunas ieraksts ir autentisks. Krievijas Ārlietu ministrija tikmēr pieprasījusi no Vācijas paskaidrojumus.

Kopš 1. marta plašsaziņas līdzekļos klīst 38 minūšu garš četru Bundesvēra virsnieku sarunas ieraksts. Tā laikā tiek apspriestas iespējamās sekas raķešu TAURUS piegādei Ukrainai un par uzbrukumiem Krimas tiltam.

Ukraina jau vairākus mēnešus ir lūgusi TAURUS piegādes no Vācijas, taču Olafs Šolcs to izslēdz, neskatoties uz viņa paša koalīcijas partneru kritiku.

Šolcs savu atteikumu pamato ar bažām, ka tā rezultātā Vācija tiks ierauta karā Ukrainā, jo, kā viņš norāda, TAURUS uzturēšanai būtu nepieciešama tieša Vācijas militārpersonu līdzdalība.

Tajā pašā laikā daudzi eksperti uzskata, ka šis nav arguments, jo Ukrainas karavīri, viņuprāt, spēj patstāvīgi apkalpot un programmēt raķetes.