Muzikāls lidojums “KULDĪGA PIANO–RIX–KULDĪGA PIANO” pieskandinās Rīgas lidostu un Kuldīgu 0
Pirmo reizi vēsturē izziņoti divi unikāli notikumi, kas festivāla “Kuldīga Piano” ietvaros muzikāli savienos Kuldīgu un Rīgu. 2. septembrī Rīgas lidostu pieskandinās reiss “Kuldīga Piano–RIX” ar festivāla aktivitātēm lidostas pasažieru terminālī, kad pasažieriem un lidostas viesiem būs iespēja baudīt klaviermūziku no agra rīta līdz pat pēcpusdienai. Savukārt reiss “Rīga–Kuldīga” notiks 13. septembrī, kad festivāls ar koncertiem aptvers ne tikai Kaļķu ielas kvartālu, bet visu Kuldīgu.
Muzikālā ceļojuma laikā Rīgas lidostā 2. septembrī plānotas divas festivāla pieturas. Pasažieru terminālī pie uzraksta “RĪGA” uz koncertflīģeļa uzstāsies festivāla ieceres autors un mākslinieciskais vadītājs Dainis Tenis un daudzsološi jaunie pianisti. Iespēja iesaistīties būs ikvienam lidostas pasažierim, gan muzicējot uz instrumenta, gan veicot īpaši sagatavotas instalācijas skaņdarbu izvēli. Savukārt lidostas reģistrācijas zālē pie K. Irbīša lidmašīnas novietotās klavieres būs pieejamas jebkuram lidostas viesim.
Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties pasākuma apmeklējumam Rīgas lidostā un tā atspoguļošanai, līdz piektdienas, 29. augusta plkst. 14.00 nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvētā medija nosaukumu un plānoto ierašanās laiku lidostā.
Atgriešanās muzikālais reiss uz Kuldīgu ar festivāla centrālo programmu notiks 13. septembrī. Festivāla ietvaros notiks koncerti visas dienas garumā, pop-up mūzikas un mākslas norises visā Kuldīgā.
Programma:
Pianists parkā
ROMANS VROBĻEVSKIS
13. septembris plkst. 11.00
Pilsētas pils dārzs
Ieeja bez maksas
Brančs ar pianistu
AGNESE EGLIŅA
13. septembris plkst. 13.00
Restorāns “Bangerts”
Galdiņu rezervācija – restorānā “Bangerts”
AIJA ALSIŅA
13. septembris plkst. 15.00
Kuldīgas Sv. Annas baznīca
Ieeja bez maksas
DAINIS TENIS, REINS RANNAPS
13. septembris plkst. 19.00
Kaļķu ielas koncertzāle
Biļetes “Biļešu paradīze” vietnēs
Projekts tiek īstenots ar Kuldīgas novada pašvaldības, Rīgas lidostas, Polijas vēstniecības Latvijā, Igaunijas vēstniecības Latvijā un Kurzemes plānošanas reģiona īstenoto “Kurzemes kultūras programma 2025” mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” atbalstu.