Vairs pat dušā nav droši! Liepājā soda vīrieti par sievietes novērošanu 0
Valsts policija piemērojusi 350 eiro sodu kādam vīrietim par sievietes filmēšanu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas akadēmija dienesta viesnīcas dušas telpā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē aģentūrai LETA apstiprināja, ka 14. martā policijā saņemta informācija, ka kādā viesnīcā Liepājā sieviete, mazgājoties dušā, pamanījusi telefonu ventilācijas šahtas caurumā.
Policisti pēc gaiteņos ierīkotajām videonovērošanas kamerām noskaidroja vīrieti, kurš atradās dušas telpās tajā laikā, kad tajās bija sieviete. Lai gan vīrietis noliedz, ka būtu filmējis un fotografējis, kā arī viņa telefonā netika atrasti ne foto, ne videomateriāli, taču viņš apgalvojis, ka esot skatījies pa ventilācijas caurumu.
Policijā pret vīrieti sākts administratīvā pārkāpuma process par seksuālu uzmākšanos. Vīrietim piemērots naudas sods 350 eiro.
Marta beigās “TV Kurzeme” vēstīja, ka RTU Liepājas akadēmija vairs neiesaka studentiem izmantot līdzšinējo dienesta viesnīcu un meklē alternatīvu dzīvesvietu pēc tam, kad tajā notikuši vairāki drošības incidenti, tostarp koplietojamās dušās atrasts telefons ar ieslēgtu kameru.