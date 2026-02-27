“Abi slaucījāties ar vienu dvieli? Sastrīdēsieties!” Ļaudis dalās savās trakulīgākajās māņticībās 0
Cilvēki visā pasaulē tic dažādām māņticībām – dažas liekas amizantas, citas pilnīgi dīvainas, bet visas kaut kādā veidā ietekmē ikdienu. Sociālo mediju platformā “Threads” kāds lietotājs aicināja sekotājus dalīties ar savām interesantākajām un amizantākajām māņticībām, kurām viņi tic vai ar ko ikdienā sadzīvo. Rezultāts ir gan smieklīgs, gan pārsteidzošs – no durvju simbolikas līdz pat ēšanas un gulēšanas paradumiem.
Lūk, dažas no visradošākajām atbildēm:
“Ja no ledusskapja augšas noņem iesnu pilienu pudelīti un noliek prom zāļu kastē, kādam piemetas iesnas jau nākamajā dienā. Pārbaudīts praksē.”
“Pīlādzi jāliek pie durvim, lai netiek nelabie iekšā. Galvenais pašai tikt atpakaļ mājā.”
“Kad kāds uz ilgāku laiku aizbrauc prom, tajā dienā nedrīkst tīrīt māju, lai tam cilvēkam ceļš ir labs.”
“Kad nokrīt ķemme, tai jāuzkāpj, citādi piedzīvosi kaunu tai dienā.”
“Ja ej kopā ar kādu un ceļā gadās stabs/koks, abiem noteikti tam jāiet garām pa vienu pusi – citādi sastrīdēsies.”
“Izejot no mājām, pirmā jāapauj labā kāja.”
“Pēc saulrieta nedrīkst mistkasti nes ārā – naudas vai laimes nebūs.”
“Nedrīkst gulēt ar kājām pret durvīm.
Jau no bērnības zinu , ka mamma ar omi vienmēr neļāva ar kājam pret durvim gulēt,neesot uz labu.”
“Ja jaunai meitenei mati ilgi žūst, vīrs būs dzērājs.”
“Nedrīkst ar pliku roku galdu slaucīt, tad vīrs būs plikpauris.”
“Piektdienā sāls traukā jāpieber sāls un jāsaka vārdi – Lai ir, kas ir! Lai ir Laime un Labklājība!”
“Divatā nedrīkst slaucities vienā dvieli – tad sastrīdas.”
“Ja mugurā apģerbs un vajag nogriezt diegu vai birku tad mutē jāieliek karoti, lai prātu nenogriež.”
Iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka kopš seniem laikiem cilvēki ir ticējuši, ka augi spēj ietekmēt ne tikai mājas gaisu, bet arī telpas enerģiju. Noskaidrojām, kuri istabas augi tautas ticējumos tiek uzskatīti par dabiskiem amuletiem.
Ģerānija – mājas miers un aizsardzība
Ģerānijas jau izsenis tiek uzskatītas par spēcīgu mājas aizstāvi. Saskaņā ar tautas ticējumiem šis zieds atbaida ļaunos garus un negatīvo enerģiju, kas var ienākt mājās no ārpuses. Tika uzskatīts, ka ģerānija īpaši sargā māju no strīdiem un skaudības.
Tās aromāts nomierina nervu sistēmu, uzlabo miegu un mazina stresu, tāpēc ģerāniju bieži turēja guļamistabās vai dzīvojamās istabās. Turklāt zināms, ka šis augs palīdz attīrīt gaisu no mikrobiem, kas pastiprina priekšstatu par tā aizsargājošo iedarbību.
Alveja – veselības un dzīvības sargs
Alveja izsenis tiek uzskatīta par veselības, izturības un dzīvības simbolu. Tautas ticējumos tā pasargā māju no slimībām, strīdiem un sliktas enerģijas, absorbējot negatīvās emocijas.
Alvejas sulu gadsimtiem ilgi izmanto gan kosmētikā, gan ārstniecībā – brūču dzīšanai, ādas kopšanai un imunitātes stiprināšanai. Tika uzskatīts, ka alveja mājās “signalizē” par nelabvēlīgu atmosfēru, sākot vīst, ja telpā valda spriedze.
Augu ieteicams novietot uz palodzes vai pie mājas ieejas, kur tas pilda sava veida sarga lomu.
Lauru koks – veiksme un aizsardzība
Senatnē lauru koks bija uzvaras, spēka un aizsardzības simbols. Lauru vainagi tika likti uz galvas valdniekiem un karavadoņiem, simbolizējot veiksmi un aizsardzību pret ļauno.
Tautas ticējumos tiek uzskatīts, ka lauru koks mājās atbaida ļaunos garus un piesaista veiksmi. Lauru lapām piemīt arī antiseptiskas īpašības, tās palīdz atsvaidzināt gaisu un radīt tīrības sajūtu. Šis augs bieži tiek turēts virtuvē vai pie ieejas, lai sargātu māju un tās iemītniekus.