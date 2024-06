NBS majors Slaidiņš: “Putins vairs nespēj Rietumvalstis noturēt bailēs, kā tas bija daudzus gadus” Ieteikt







“Skatoties uz visu Krievijas propagandu, tur ir skaidrs, uz ko tiek likts uzsvars. Krievijai ir vajadzīgs nepārtraukts, pastāvīgs briesmu stāvoklis, un kara draudi ļauj Putinam ar masveida propaganadas palīdzību noturēt iedzīvotājus pakļautībā un nodrošināt valdības stabilitāti,” tā situāciju Krievijā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raksturoja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Reklāma Reklāma

“Lai uzturētu šo kaujas garu, tiek nemitīgi veiktas arī kaut kādas provokācijas, piemēram, šis pats raķešu trieciens pa Krimu. Ja tur ir kara zona, tad tur pludmalēm vajadzēja būt slēgtām, jo tur notiek apšaudes katru dienu, bet tur pludmale pieejama, cilvēki atpūšas. Nu un, protams, raķete tika notriekta, gāja bojā civiliedzīvotāji, čupa ievainoto, un, protams, Krievijas propagandai tas ir tāds saldais ēdiens, kas tiek pasniegts. Protams, vainīgi ir ASV, arī Ukraina vainīga, un tas iekšpolitiski noteikti stiprina, jā, tie amerikāņi ir sliktie, kas pie vainas,” norādīja Slaidiņš.

NBS majors uzskata, ka krievi labi apzinājās, kas būs, ja šī raķete Krimā tiks notriekta virs pludmales. “Bet, protams, jebkuras civiliedzīvotāju asinis – tas būs propagandai ļoti labs materiāls, it sevišķi agresorvaltij. Pēdējā laikā Putina teiktais ir daļa no pārdomātas propagandas un masveida manipulācijas ar Krievijas iedzīvotājiem,” piebilda Slaidiņš TV24 raidījumā.

Tāpat NBS majors uzsvēra, ka “Putins vairs nespēj Rietumvalstis noturēt bailēs, kā tas bija daudzus gadus”. Tāpēc galvenais “totālo manipulāciju un kodolbaiļu raisīšanas objekts” šobrīd esot Krievijas iedzīvotāji, uz kuriem tiek strādāts.

“Un arī vēl svarīgi, ka šobrīd kodoldraudi pret Rietumiem vairs nestrādā! Tāpēc Putins, aizbraucot uz Vjetnamu, sāk runāt, ka viņš pārrakstīs kodoldoktrīnu – tiks veiktas izmaiņas, ka Krievija reaģēs daudz asāk uz kaut kādiem mēģinājumiem iebrukt Krievijas teritorijā. Vai to vajadzēja teikt, aizbraucot uz Vjetnamu? Domāju, ka nē. To viņš varēja pateikt turpat no Krievijas. Bet tas noteikti bija ar to saistīts, lai atkal celtu Putina reitingus. Tas tiek darīts, lai celtu savu autoritāti viennozīmīgi,” komentēja NBS majors Slaidiņš.

Turklāt Slaidiņš par “interesantu faktu” nosauca to, ka uzreiz pēc Putina vizītes beigām Vjetnamā, kad viņš aizlidoja prom, tur esot ieradusies ASV delegācija. “Ja viņš no rīta aizlidoja, tad pēcpusdienā jau bija klāt amerikāņi, lai noskaidrotu, ko tad Vjetnama ar viņu ir sarunājusi,” pastāstīja Slaidiņš par Putina aktivitātēm TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.