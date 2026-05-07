NBS pārtraukuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, taču brīdina: tas joprojām var būt bīstams 42
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pārtraukuši otrā Latgalē nokritušā drona meklēšanu, tomēr norāda, ka bezpilota lidaparāts, visticamāk, joprojām ir sprādzienbīstams.
NBS turpina pārskatīt visu gaisa telpas novērošanas sensoru datus, lai izvērtētu iespējamās drona atrašanās vietas. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) šorīt LETA teica, ka drons varētu būt nokritis nomaļā un neapdzīvotā vietā Rēzeknes novadā.
Neraugoties uz to, ka NBS rīcībā esošā informācija liecina par drona nokrišanu, lidaparāts, visticamāk, ir sprādzienbīstams. Ņemot to vērā, NBS stingri aicina iedzīvotājus tā atrašanas gadījumā nekavējoties ziņot pa tālruni 112 un netuvoties objektam.
Valsts policija ir pārmeklējusi sākotnēji identificētās teritorijas, kurās drons varētu būt piezemējies, taču, tā kā drons vai drona atlūzas tajās netika konstatētas, saskaņā ar NBS pieņemts lēmums pārtraukt drona meklēšanu, vienlaikus saglabājot modrību, aģentūru LETA informēja policija.
LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina – kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, ceturtdien uz Ārlietu ministriju izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram iesniegta protesta nota saistībā ar šorīt notikušo incidentu, kad Rēzeknes, Balvu un Ludzas novados no Krievijas gaisa telpas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, aģentūru LETA informēja ministrija.
Krievijas vēstniecības pārstāvim norādīts, ka Krievija, vedot agresijas karu Ukrainā, rada drošības incidentu riskus plašākā reģionā.
Sarunā arī izteikts Latvijas nosodījums par publiskajā telpā Krievijas paustajiem draudiem 9. maijā veikt plaša mēroga triecienu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, tai skaitā apdraudot Kijivā esošās ārvalstu vēstniecības.
Tāpat uzsvērts, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir klajš starptautisko tiesību un ANO Statūtu pārkāpums, kā arī atkārtota prasība izbeigt agresiju un izvest Krievijas bruņotos spēkus no visas Ukrainas starptautiski atzītās teritorijas.