Nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu dienu: laika prognoze pirmdienai
Pirmdien Latvijā būs saulains un sauss laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Vienīgi valsts austrumu rajonos debesis palaikam aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem. Maksimāla gaisa temperatūra būs +7…+12 grādi.
Rīgā dienā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem.