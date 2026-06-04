Foto: Magnific.com

“Daudzi visdrīzāk to pat nepamanīja – mums ir jauns ikmēneša “komunālais maksājums”!” Latviete atklāj, kur neredzami pazūd mūsu nauda 4

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LA.LV
17:32, 4. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Pāris eiro par televīziju, vēl daži par online medija satura lasīšanu, vēl par sava mīļākā satura veidotāja īpašo saturu un beigās – naudas maks ir tukšs. Kāda sieviete internetā pievērš uzmanību, norādot, ka mūsdienās mums ir izveidojies jauns ikmēneša maksājumu slogs, kas nav nemaz tik mazs. Un tas viss tikai pateicoties Mākslīgajam intelektam.

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Sieviete publiski jautā: “”Vai arī jums pēdējā laikā ir sajūta, ka aplikācijas un AI rīki kļuvuši par jaunu ikmēneša izdevumu kategoriju?
ChatGPT, Canva, Notion, CapCut, bilžu/video rīki, plānotāji, mārketinga tooli… katrs atsevišķi šķiet maz, bet kopā jau veido normālu summu. Cik jums aptuveni sanāk mēnesī šādiem digitālajiem rīkiem?””

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Lielāko daļu no šīm izmaksām veido ikmēneša maksas versijas jeb tā dēvētie “Pro” līmeņa plāni, kas lietotājiem sniedz pilnu funkcionalitāti bez ierobežojumiem.

Visstraujāk augošā pozīcija šobrīd ir populārie mākslīgā intelekta asistenti, piemēram, ChatGPT Plus, Gemini Advanced vai Claude Pro, kuru abonēšana parasti maksā ap 20 līdz 22 eiro mēnesī.

Tam seko vizuālā satura un dizaina platformas, kur neapstrīdams līderis ir Canva Pro ar izmaksām aptuveni 12 līdz 14 eiro mēnesī. Satura ražotājiem neizbēgama ir arī video montāžas programmu izmantošana, kur tādi rīki kā CapCut Pro vai Adobe Premiere Rush ik mēnesi prasa vēl aptuveni 10 līdz 12 eiro. Produktivitātes un darbu plānošanas lietotnes, starp kurām populārākās ir Notion Plus un Todoist Pro, budžetu papildina ar vēl 5 līdz 10 eiro mēnesī. Ja profesionālā darbība ir saistīta ar aktīvu mārketingu, e-pastu izsūtīšanu vai sociālo tīklu automatizāciju, tādu rīku kā Buffer vai Mailchimp bāzes plāni var izmaksāt no 15 līdz pat vairāk nekā 50 eiro mēnesī.

Visam tam pamatā ir nepieciešama droša datu glabāšana, un mākoņkrātuves, piemēram, Google One vai iCloud lielie plāni, ik mēnesi izmaksā vēl no 3 līdz 10 eiro.

Summējot šos skaitļus reālās dzīves scenārijos, aina kļūst pārsteidzoša. Satura veidotājam vai frīlanserim, kurš izmanto tikai pašu pamata komplektu – vienu AI asistentu, dizaina programmu, plānotāju, video redaktoru un mākoņkrātuvi –, ikmēneša izmaksas svārstās no 50 līdz 60 eiro. Savukārt, ja šim komplektam pievieno nopietnākus mārketinga un sociālo tīklu pārvaldības rīkus, kopējā summa viegli sasniedz 100 līdz 150 eiro mēnesī.

Gada griezumā tie jau ir aptuveni 600 līdz 1800 eiro, kas tiek samaksāti tikai par tiesībām izmantot darba instrumentus.

Lai nepārmaksātu un izkļūtu no šī abonementu slazda, nozares eksperti iesaka vairākas stratēģijas. Efektīvākais veids, kā samazināt izdevumus par aptuveni piecpadsmit līdz divdesmit procentiem, ir pāreja uz gada abonementu tiem rīkiem, kurus garantēti izmantos katru dienu. Tāpat lietotāji tiek aicināti veikt rīku konsolidāciju, jo mūsdienās daudzas platformas sāk pārklāties savās funkcijās.

Piemēram, Canva tagad piedāvā gan video montāžu, gan sociālo tīklu ierakstu plānošanu, kas potenciāli ļauj atteikties no citiem specializētiem rīkiem. Visbeidzot, veiksmīgi tiek praktizēta arī abonementu rotācija, kad specifiskas programmas tiek aktivizētas un apmaksātas tikai tajos mēnešos, kad ir liels attiecīgo projektu apjoms, bet pārējā laikā tiek izmantotas to bezmaksas versijas.

LA.LV Aptauja

Vai tu lieto kādu Mākslīgā intelekta rīku un maksā par to naudu?

  • Jā, maksāju par vienu rīku
  • Jā, maksāju par diviem rīku
  • Jā, maksāju par trim rīku
  • Nē, nemaksāju

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