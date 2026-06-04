Nopirka biļeti, bet beigās palika grēkāža lomā… Lelde pārsteigta par kontrolieru visatļautību 0
LA.LV redakcijā vērsās lasītāja Lelde, kura dalījās ar nepatīkamu pieredzi sabiedriskajā transportā. Sieviete apgalvo, ka nav varējusi reģistrēt braucienu validatora tehnisko problēmu dēļ, tomēr vēlāk tik un tā saskārusies ar kontrolieru prasību maksāt sodu.
“Nesen biju Rīgā. Nopirku talonu, gribēju noskenēt, bet validators nestrādāja. Aizgāju pie nākamā, arī tas pats. Nobraucu vienu pieturu un kāpu ārā. Rodas jautājums, kāpēc “Rīgas satiksme” nepārbauda savu tehniku?” raksta Lelde.
Viņa stāsta, ka līdzīgā situācijā nonākusi arī pirms vairākiem gadiem, braucot 6. tramvajā.
Pēc Leldes teiktā, kontrolieris sākumā pat neesot vēlējies izrakstīt soda kvīti. “Teicu, ka iešu uz policiju un tiesu. Tikai tad atnāca vēl viena kontroliere un kvīti tomēr izrakstīja,” viņa atceras.
Lelde neslēpj, ka pēc šīs pieredzes viņai palicis ļoti slikts iespaids par kontrolieru darbu.
Viņa atceras vēl kādu gadījumu, kad, viņasprāt, nepamatoti aizrādīts vecākai kundzei par it kā nepareizi nokompostrētu biļeti.
Situāciju LA.LV redakcijai komentēja “Rīgas satiksmes” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Viņa norāda, ka gadījumi, kad validators transportā nedarbojas, tiešām mēdz būt, taču tas nenotiekot bieži.
“Rīgas satiksmē” arī uzsver, ka ne vienmēr problēma ir pašā validatorā. Reizēm vainīgs var būt bojāts vai nepareizi izmantots e-talons.
Uzņēmuma pārstāve iesaka gadījumos, kad validators nestrādā, mēģināt reģistrēt braucienu pie citas ierīces un, ja iespējams, informēt transportlīdzekļa vadītāju.
Savukārt, ja transportā notiek kontrole, situācija jāizskaidro kontrolierim. “Ja tiek konstatēts, ka validators tiešām ir bojāts, līgumsods parasti netiek piemērots,” norāda uzņēmuma pārstāve.
“Rīgas satiksmes” pārstāve arī atgādina, ka ja pasažieris uzskata, ka sods piemērots nepamatoti, to iespējams apstrīdēt.