Zemās grīdas 14. maršruta tramvajs &#8220;Iļģuciems-Ķengarags&#8221; pieturvietā &#8220;Iļģuciems&#8221;.
Zemās grīdas 14. maršruta tramvajs “Iļģuciems-Ķengarags” pieturvietā “Iļģuciems”.
Foto. LETA/Paula Čurkste

Nopirka biļeti, bet beigās palika grēkāža lomā… Lelde pārsteigta par kontrolieru visatļautību 0

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Megija Melbārde
15:09, 4. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

LA.LV redakcijā vērsās lasītāja Lelde, kura dalījās ar nepatīkamu pieredzi sabiedriskajā transportā. Sieviete apgalvo, ka nav varējusi reģistrēt braucienu validatora tehnisko problēmu dēļ, tomēr vēlāk tik un tā saskārusies ar kontrolieru prasību maksāt sodu.

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“Nesen biju Rīgā. Nopirku talonu, gribēju noskenēt, bet validators nestrādāja. Aizgāju pie nākamā, arī tas pats. Nobraucu vienu pieturu un kāpu ārā. Rodas jautājums, kāpēc “Rīgas satiksme” nepārbauda savu tehniku?” raksta Lelde.

Viņa stāsta, ka līdzīgā situācijā nonākusi arī pirms vairākiem gadiem, braucot 6. tramvajā.

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“Nevarēju noskenēt biļeti. Piegāju pie vadītāja, bet viņš vienkārši nereaģēja. Pēc tam pienāca kontrolieris, visu redzēja un tik un tā lika maksāt sodu. Skaidroju, ka tā nav mana vaina, jo validators nedarbojas.”

Pēc Leldes teiktā, kontrolieris sākumā pat neesot vēlējies izrakstīt soda kvīti. “Teicu, ka iešu uz policiju un tiesu. Tikai tad atnāca vēl viena kontroliere un kvīti tomēr izrakstīja,” viņa atceras.

Lelde neslēpj, ka pēc šīs pieredzes viņai palicis ļoti slikts iespaids par kontrolieru darbu.

“Tas pats ir arī Liepājā. Ja kontrolierim transportā ir kāds pazīstamais, biļeti nemaz neprasa. Dzērājiem un bomžiem arī bieži neko nesaka, bet pārējiem pārbauda visu ļoti stingri,” raksta sieviete.

Viņa atceras vēl kādu gadījumu, kad, viņasprāt, nepamatoti aizrādīts vecākai kundzei par it kā nepareizi nokompostrētu biļeti.

Situāciju LA.LV redakcijai komentēja “Rīgas satiksmes” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Viņa norāda, ka gadījumi, kad validators transportā nedarbojas, tiešām mēdz būt, taču tas nenotiekot bieži.

“Ja tiek konstatēti tehniski traucējumi, tos cenšamies novērst pēc iespējas ātrāk,” skaidro uzņēmuma pārstāve.

“Rīgas satiksmē” arī uzsver, ka ne vienmēr problēma ir pašā validatorā. Reizēm vainīgs var būt bojāts vai nepareizi izmantots e-talons.

Piemēram, e-talons var būt salocīts, bojāts vai atrasties kopā ar citām kartēm makā. Šādās situācijās validators parasti dod skaņas vai gaismas signālu, tāpēc pasažieriem ieteicams vienmēr pārliecināties, vai brauciens tiešām ir reģistrēts.

Uzņēmuma pārstāve iesaka gadījumos, kad validators nestrādā, mēģināt reģistrēt braucienu pie citas ierīces un, ja iespējams, informēt transportlīdzekļa vadītāju.

Savukārt, ja transportā notiek kontrole, situācija jāizskaidro kontrolierim. “Ja tiek konstatēts, ka validators tiešām ir bojāts, līgumsods parasti netiek piemērots,” norāda uzņēmuma pārstāve.

“Rīgas satiksmes” pārstāve arī atgādina, ka ja pasažieris uzskata, ka sods piemērots nepamatoti, to iespējams apstrīdēt.

LA.LV Aptauja

Vai jums arī kādreiz sabiedriskajā transportā nav izdevies reģistrēt biļeti tehnisku problēmu dēļ?

  • Jā, un man radās problēmas ar kontroli
  • Jā, bet viss atrisinājās mierīgi
  • Nē, ar tādu situāciju neesmu saskāries
  • Man šķiet, ka validatori bieži nedarbojas korekti
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