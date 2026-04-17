Tas laiks ir klāt! Latvijā sākušas ziedēt brīnišķīgi skaistās sakuras
Sakuru ziedēšana ir viens no skaistākajiem pavasara simboliem, kas īpaši saistās ar Japānas kultūru, taču priecē cilvēkus visā pasaulē. Šajā laikā koki uz īsu brīdi pārklājas ar maigi rozā un baltiem ziediem, radot iespaidīgu un romantisku ainavu.
Sakuras ziedēšana simbolizē dzīves pārejošo dabu un atgādina par mirkļa skaistuma novērtēšanu, tāpēc cilvēki bieži pulcējas parkos, lai baudītu šo īpašo laiku kopā ar ģimeni un draugiem. Arī Latvijā šis skaistais laiks ir sācies.
“Labrīt! Neticēju Ilzei līdz pēdējam, ka sakuras jau zied. Aizbraucām pārbaudīt — un tiešām zied! Beigās par savu neticību paliku bez kameras…” vietnē “Threads” līdzcilvēkiem vēsta LTV Ziņu dienesta vadošais operators Ivans Milovs.
Viņa publicētie fotoattēli apstiprina – skaistais sakuru ziedēšanas laiks patiešām sācies. Par to norāda arī citi soctīklotāji. Taču dažs uzsver, ka ziedēšanas laiks ir tikai sācies, līdz pilnam plaukumam vēl laiciņš jāpagaida.