Nedēļas horoskopi no 17. līdz 23. novembrim. Parūpējies arī par pietiekamu atpūtu 0
Auns
Ja ļausi sev atbrīvoties no liekas skepses, situācija kļūs daudz veiksmīgāka. Tu spēsi ieraudzīt jaunas iespējas, kas iepriekš bija apslēptas aiz šaubām. Ieklausies savā intuīcijā, tā šonedēļ būs ļoti spēcīga. Nedēļas sākumā var nākties aizstāvēt savas idejas un intereses, taču tev tas izdosies, ja saglabāsi pārliecību par sevi. Ceturtdien var rasties negaidītas situācijas, kas sarežģīs tavu personīgo dzīvi.
Vērsis
Šonedēļ nav vērts ļaut šaubām pārņemt tavu skatījumu uz dzīvi. Tev vajadzīgs svaigs mērķis, kas sniegs jaunu enerģiju. Klausies vairāk, runā mazāk, un tā tu pasargāsi sevi no nevajadzīgas informācijas noplūdes. Saņemsi ziņas vai piedāvājumus no cilvēkiem, ar kuriem jau sen neesi runājis, un tās var izrādīties ļoti vērtīgas.
Dvīņi
Tevī pamazām uzkrājas jauna enerģija, un šī nedēļa ir piemērots brīdis, lai ļautu savam radošumam spoži izpausties. Ja atvērsies un ļausi idejām plūst brīvi, tas var nest stabilus ienākumus. Tavs optimisms iedvesmos apkārtējos, un tu kļūsi par kompānijas dvēseli. Neļauj sīkumiem ietekmēt tavu virzību uz priekšu, koncentrējies uz būtisko.
Vēzis
Nedēļa sola radošu pacēlumu, īpaši tiem, kuri darbojas mākslas vai kultūras jomā. Rēķinies ar pastiprinātu uzmanību no kolēģu puses, kas var likt tev sajusties kā zem palielināmā stikla. Otrdien tavs šarms īpaši izcelsies, un tas ļaus tev viegli pietuvoties gandrīz jebkuram nospraustajam mērķim. Piektdien spontānie lēmumi var nest pārsteidzošus panākumus.
Lauva
Tu esi spēcīgs un mērķtiecīgs, taču šonedēļ tev var noderēt ietekmīgu personu atbalsts. Nevilcinies lūgt viņu padomu, tas var ievērojami paātrināt tavu attīstību. Darbi, kurus jau biji gandrīz norakstījis, var pēkšņi iegūt jaunu elpu. Ir vērts pievērsties arī sen atliktajiem pienākumiem, jo šis ir piemērots brīdis tos beidzot sakārtot.
Jaunava
Nedēļa var atnest pārsteigumus, kas nedaudz izsistīs tevi no līdzsvara. Apkārtējie būs labvēlīgi, taču palīdzību visticamāk nesniegs. Neuztver to personīgi. Nedēļas vidū gaidāms intensīvs darba ritms, kas prasīs daudz spēka. Brīvdienās centies izvairīties no konfrontācijām, jo pat nevainīgs strīds var pārvērsties nopietnā konfliktā.
Svari
Šonedēļ tev vislabāk klāsies, ja spēsi koncentrēties uz vienu patiesi būtisku mērķi, jo tieši šāda fokusēšanās dos vispārliecinošākos rezultātus. Tavs dabīgais šarms un spēja iedvesmot citus atvērs durvis, kas citkārt būtu slēgtas, un pat sarežģītas situācijas atrisināsies vieglāk, ja paliksi nelokāms savos centienos. Tuvāk ceturtdienai gan rīkojies apdomīgi, jo šajā laikā viegli var rasties pārpratumi vai pārsteidzīgi spriedumi, kas vēlāk var radīt liekas neērtības.
Skorpions
Tavi panākumi šonedēļ lielā mērā būs atkarīgi no tā, kādu noskaņu spēsi radīt sev apkārt. Ja ieklausīsies cilvēku vajadzībās un sajutīsi viņu noskaņojumu, sadarbība kļūs vieglāka un siltāka. Tas neprasīs lielu piepūli, tomēr sniegs patiesu savstarpēju sapratni un harmoniju. Tevī šonedēļ būs daudz spēcīgas enerģijas, un, daloties ar to, tu spēsi uzmundrināt gan sevi, gan apkārtējos.
Strēlnieks
Notikumi šonedēļ var pavērties pavisam negaidītā virzienā, radot šaubas un neskaidrību tavos nākotnes nodomos. Ja jūti, ka neesi drošs par tālāko rīcību, nesteidzies pieņemt lēmumus un pārdomā visu vēlreiz. Parūpējies arī par pietiekamu atpūtu, jo nogurums var novest pie pārsteidzīgiem soļiem. Veidojot plānus, atstāj sev vairākus iespējamus ceļus, lai pēkšņas pārmaiņas tevi nepārsteigtu nesagatavotu.
Mežāzis
Labs laiks pārmaiņām, tai skaitā darba un dzīvesvietas maiņai. Nepadodies slinkumam vai pesimismam. Vispirms izvērtē katru detaļu un tikai tad pieņem gala lēmumu. Šonedēļ īpaši izceļas mērķtiecīgas personības, kurām var pavērties karjeras iespējas. Brīvdienas velti ģimenei un mierīgai atpūtai.
Ūdensvīrs
Plānotie darbi var neiet pēc scenārija, savukārt spontānas idejas dos lieliskus rezultātus. Sagaidi piedāvājumu par jaunu sadarbību. Trešdien tu varētu pārāk bieži mainīt plānus citu noskaņojuma dēļ, tāpēc centies saglabāt savu mērķi redzeslokā, lai nerastos finansiāli sarežģījumi. Piektdien gaidāms prieks no draugu ierašanās.
Zivis
Neatrisinātās problēmas šonedēļ izcelsies īpaši skaļi, tāpēc labāk tās risināt nekavējoties. Piektdien iespējama satikšanās ar cilvēkiem, kuri patiesi novērtēs tavas idejas un spējas, un šī tikšanās var kļūt par spēcīgu iedvesmas avotu. Svētdien svarīgi saglabāt mieru un neļauties provokācijām, jo to var būt vairāk nekā parasti.