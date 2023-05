Foto: Edijs Pālens/LETA

Negaidītā hokeja brīvdiena: vai šodien varēs tikt pie ārsta?







ērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS), Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca pirmdien strādās kā darbadienā un plānotās vizītes neatcels.

“Apzināmies, ka Bērnu slimnīcas pacienti, viņu vecāki, kā arī mūsu slimnīcas ārsti un pārējais slimnīcas personāls, ir rūpīgi plānojuši vizītes, paredzētās procedūras un pakalpojumus, tādēļ 29.maijā visas ieplānotās vizītes un citi ārstniecības pakalpojumi notiks, kā plānots,” teikts BKUS paziņojumā.

“29.maijā slimnīcas darbs notiek plānotajā kārtībā – pacientu vizītes pie speciālistiem un uz izmeklējumiem netiek pārplānotas,” vēsta Stradiņa slimnīca.

Arī Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzsver, ka pirmdien strādās kā darbadienā un plānotās vizītes netiks atceltas.

Veselības centru apvienība un plaša profila ķirurģiskā klīnika “AIWA Clinic” arī šodien iedzīvotājiem sniegs veselības aprūpes pakalpojumus ierastajā režīmā.

Tāpat Rīgas Dzemdību nams uzsver, ka ārstniecības pakalpojumus pirmdien sniegs ierastajā kārtībā.

Līdzīgi arī Valsts asinsdonoru centrs izplatījis paziņojumu, uzsverot, ka “asins pārliešanai brīvdienu nav”, tādēļ notiks visi plānotie izbraukumi un donori tiks gaidīti visās pieņemšanas vietās ierastajā laikā.

Kā ziņots, Saeima svētdien īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām. Sociālajos tīklos šāds parlamenta lēmums izpelnījies ļoti neviennozīmīgu vērtējumu – no vienas puses, cilvēkiem it kā ir prieks par brīvdienu, bet no otras puses, tiek norādīts, ka šāds pēdējā brīža lēmums rada lielu haosu un ir vērtējams kā politisks populisms.