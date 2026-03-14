Nekas nemainās – klāt kūlas dedzināšanas laiks. Piektdien dzēsti jau vairāki kūlas ugunsgrēki
Latvijā piektdien, 13. martā, dzēsti trīs kūlas ugunsgrēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Lielākais kūlas ugunsgrēks 0,5 hektāru platībā dzēsts Dobeles novada Bērzes pagastā.
VUGD sestdien plkst. 4.13 saņēma izsaukumu uz Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri Rīgā, kur kanāla ledū bija ielūzis cilvēks. Glābēji cilvēku nogādāja krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 4.51 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Dienestā uzsver, ka ledus ūdenstilpēs patlaban ir ļoti nedrošs. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, ledus biezums samazinās, tas kļūst irdenāks, ūdens līmeņa svārstības to lauž un tādējādi tas kļūst vēl bīstamāks. Šobrīd uz ledus kāpt ir ārkārtīgi bīstami, atgādina VUGD.
Savukārt piektdien, 13. martā, plkst. 11.06 saņemts izsaukums uz Kapsēdes ielu Liepājā, kur ražošanas ēkā dega iekārta 10 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 73 cilvēki. Plkst. 12.50 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 12.42 saņemts izsaukums uz Smiltenes novada Launkalnes pagastu, kur dega vienstāva ražošanas ēkas jumts 25 kvadrātmetru platībā. Plkst. 16.27 darbs šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā noslēdzās.
VUGD pagājušajā diennaktī saņēma 39 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet vēl pieci izsaukumi bija maldinājumi.