Kādi vecāku paradumi pārvērš bērnus par huligāniem: psihologi nosauc tipiskas kļūdas 0
Vecāki visā pasaulē tiecas pēc viena mērķa bērnu audzināšanā – izaudzināt iejūtīgus un labestīgus cilvēkus. Tāpēc ziņa, ka paša bērns skolā vai pagalmā ir kļuvis par pāridarītāju jeb mobinga aizsācēju, var būt trieciens, kas liek apšaubīt savas kā vēcāka spējas.
Statistika ir skarba – pētījumi rāda, ka līdz pat 20% bērnu skolas laikā kādu brīdi iejūtas pāridarītāja lomā. Tas kaitē visiem iesaistītajiem: gan cietušajiem, gan pašiem “agresoriem”, kuriem nākotnē ir augstāks risks saskarties ar mentālās veselības problēmām un grūtībām veidot veselīgas attiecības, par to plašāk vēstīts portālā Huffpost.com.
Bērns, kurš jūtas uzklausīts, novērtēts un drošs par savu vietu ģimenē, daudz retāk izjūt vajadzību pazemot citus. Labākā “vakcīna” pret bulingu ir vide, kurā emocijas drīkst izpaust droši un bez bailēm no nosodījuma.