Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Rīgas Starptautiskā autoosta.

“Kur ir pašvaldības policija?” Redzētais Rīgas autoostā izraisa cilvēkos kauna sajūtu 77

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LA.LV
15:36, 14. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos plašu uzmanību izraisījis kāds fotoattēls no Rīgas starptautiskās autoostas uzgaidāmās telpas, kurā redzami vairāki cilvēki, kas turpat guļ uz grīdas. Cilvēki pauž neizpratni un kritiku par tādu skatu, kas paveras cilvēkiem ierodoties Latvijas galvaspilsētā, īpaši ņemot vērā faktu, ka pēdējos gados autoostā veikti uzlabojumi un modernizācija.

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Kādas iedzīvotājas publicētā fotogrāfija sociālo mediju platformā “X” liek domāt, ka autoostas telpas kalpo arī kā patvēruma vieta cilvēkiem bez pastāvīgas dzīvesvietas.

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Kāds norādīja, ka līdzīgas ainas pēdējā laikā redzamas arvien biežāk arī citviet Rīgas centrā, īpaši agrās rīta stundās.

Cits atkal izteicās, ka šādi skati ir arī citās Eiropas pilsētās.

Vairums atzina, ka šādi skati raisa ne tikai neizpratni, bet arī vilšanos, jo gribētos redzēt Rīgu un Latviju sakoptu, drošu un viesmīlīgu gan pašiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Diskusijā tika apspriests arī Centrāltirgus, pieminot jau izsenis slavenās žurkas.

Atgādināsim, ka Latvijā nepastāv konkrēts aizliegums gulēt sabiedriskās vietās, katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, ņemot vērā sabiedriskās kārtības prasības, attiecīgās vietas noteikumus un cilvēka rīcību konkrētajā situācijā.

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