“Kur ir pašvaldības policija?” Redzētais Rīgas autoostā izraisa cilvēkos kauna sajūtu 77
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izraisījis kāds fotoattēls no Rīgas starptautiskās autoostas uzgaidāmās telpas, kurā redzami vairāki cilvēki, kas turpat guļ uz grīdas. Cilvēki pauž neizpratni un kritiku par tādu skatu, kas paveras cilvēkiem ierodoties Latvijas galvaspilsētā, īpaši ņemot vērā faktu, ka pēdējos gados autoostā veikti uzlabojumi un modernizācija.
Kādas iedzīvotājas publicētā fotogrāfija sociālo mediju platformā “X” liek domāt, ka autoostas telpas kalpo arī kā patvēruma vieta cilvēkiem bez pastāvīgas dzīvesvietas.
Iebraucot Rīgā super skats. @RigasAutoosta pic.twitter.com/6sRNMWbKNj
— Susuris (@SusurisMazais) June 13, 2026
Kāds norādīja, ka līdzīgas ainas pēdējā laikā redzamas arvien biežāk arī citviet Rīgas centrā, īpaši agrās rīta stundās.
Cits atkal izteicās, ka šādi skati ir arī citās Eiropas pilsētās.
Vairums atzina, ka šādi skati raisa ne tikai neizpratni, bet arī vilšanos, jo gribētos redzēt Rīgu un Latviju sakoptu, drošu un viesmīlīgu gan pašiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Tuvojamies Eiropas līmenim – atgādina Barselonā redzēto.
— Jānis Kalniņš (@Jancho777) June 13, 2026
Savulaik kā "budžeta tūrists" pārlaidu kādu nakti guļammaisā lidostā, bet šis laikam ir cits stāsts… Vēl: ja agri pastaigā agri no rīta pa Vecrīgu, var redzēt kāds kontingents sēž vēl neatvērto restorānu terasēs.
— Kristiāna Štrāle (@KristianaStrale) June 13, 2026
Welcome to Riga – sakoptu un eiropeisku pilsētu (ar vienu aci vēl uzmetam pilsētas kanalam ar izdrupušiem balstiem un skraidošām žurku ģimenēm)
— Observer (@Eduards77853018) June 13, 2026
Bet ku tad ir Pašvaldības Policija.😱😱😱
— Juris Melbergs (@JMelbergs) June 13, 2026
Pirms 3 stundām gāju uz autobusu. Nebiju te bijis gadiem. Mazi bērniņi gulēja uz kartoniem. Vājprāta skats un traģēdija. Tā vieta tāda ir bijusi kopš atceros sevi Rīgā. Ik pa laikam tik flīzes uzliek jaunas un kafijas aparātu pārvieto. https://t.co/ak3YlQdrtb
— Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) June 14, 2026
Diskusijā tika apspriests arī Centrāltirgus, pieminot jau izsenis slavenās žurkas.
Atgādināsim, ka Latvijā nepastāv konkrēts aizliegums gulēt sabiedriskās vietās, katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, ņemot vērā sabiedriskās kārtības prasības, attiecīgās vietas noteikumus un cilvēka rīcību konkrētajā situācijā.