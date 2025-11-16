“Nevaru saprast, vai tik tas nav speciāli, jo aizmirsa uzlikt lielāku cenu tieši uz to laiku!” Reizenbergs no “airBaltic” saņēmis nepatīkamu ziņu 0
Atvaļinājumus mēs plānojam laicīgi un īpaši svētku laikā tie nereti ir kā dāvana sev un mīļajiem. Pēkšņa plānu maiņa noteikti sarūgtina, tieši tā noticis ar bārmeni Andri Reizenbergu.
“Šodien nepatīkamu ziņu saņēmu no “airBaltic”! Bez jebkādiem sīkākiem paskaidrojumiem par to, ka lidojums maijā uz Cīrihi man ir atcelts. Man ir arī nopirkta no Cīrihes atpakaļ uz Rīgu. Esam nepatīkami pārsteigti. Gribēju ģimenei tieši uz svētkiem paziņot par to, ka lidosim uz PČ hokejā 2026, lai atbalstītu mūsu izlasi,” Facebook raksta bārmenis Andris Reizenbergs.
“Nevaru saprast, vai tik tas nav speciāli, jo aizmirsa uzlikt lielāku cenu tieši uz to laiku, jo biļetes pirku laicīgi par ļoti labu cenu. Lidojums no Cīrihes atpakaļ uz Rīgu nav atcelts! Kā viņi domā, ka es kaut kā ar auto aizbraukšu un tad lidošu mājās?! Lūgsim atcelt arī visas lidojumu biļetes Cīrihe-Rīga. Padomāsim kā tikt savādāk. Paldies Dievam vēl nebijām pateikuši ģimenei, jo tas salauztu sirdis!” viņš norāda.