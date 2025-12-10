No dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras frontes. Laika prognoze trešdienai 0
Trešdienas rītā vietām Latvijā līs, bet dienas gaitā plaša nokrišņu zona no rietumiem šķērsos visu valsti, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra sasniegs +5..+10 grādus. Siltākais laiks būs pēcpusdienā Kurzemē un vakarā valsts centrālajā daļā.
Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī novērota 10. decembrī, ir +8,9 grādi 1964. gadā Kolkā.
Rīgā gaidāmi nokrišņi, lietainākais laiks būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē – mērens dienvidu vējš, kas pāries dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra vakarā pakāpsies līdz +9 grādiem.
No dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras frontes. Gaisa spiediens 1009-1012 hektopaskāli jūras līmenī.
Trešdienas rītā mākoņains un līdz +7 grādiem silts laiks
Trešdienas rītā Latvijā saglabājas pārsvarā mākoņains laiks un vietām līst, liecina meteoroloģiskā informācija.
Dažviet valstī dūmaka pasliktina redzamību. Pūš lēns rietumu vējš, Kurzemē tas pāriet dienvidu vējā. Gaisa kvalitāte laba līdz ļoti laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +3,8 grādiem Alūksnē līdz +7,1 grādam Liepājā.
Rīgā debesis sedz mākoņi, pūš lēns rietumu vējš un termometri rāda +5..+6 grādus.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +6,2 grādiem Dagdā līdz +9,4 grādiem Bauskā. Septiņās novērojumu stacijās tika pārspēts 9. decembra siltuma rekords.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. decembrī bija +21..+22 grādi Spānijā, Itālijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -17 grādi vietām Skandināvijas un Krievijas ziemeļos.