"Banka tikai plāta lielas acis" – autovadītājai it kā automātiskā OCTA polise, bet tāpat saņem sodu par braukšanu bez tās
Sociālajos medijos šoferi dalās nepatīkamā pieredzē ar “Swedbank” piedāvāto OCTA apdrošināšanu. Kādam dubults rēķins, bet citam – neautomātiska automātiskā polise.
“Mazs ieteikums visiem tiem, kam ir OCTA “Swedbank”. Tikko saņēmu sodu, ka man nav apdrošināšana, banka tikai plāta lielas acis: “Mēs visu risinām”. Lai gan biju 100% droša, ka man viss ir ok – pirku taču bankā,” savā pieredzē dalās Santa. Viņa bija iegādājusies polisi ar automātisko pagarinājumu. Pagarinājums nenotika, kā rezultātā viņa saņēma sodu.
Tāpat pirms gada gadījies arī Oskaram. Viņš pauž, ka sods nu esot pie 2 tūkstošiem eiro, bet banka atrunājusies, ka “kaut kas nav nostrādājis”. Viņš aicina cilvēkus būt uzmanīgiem.
Savāds gadījums ar “Swedbank” OCTA polisi bijis arī Diānai. Viņa stāsta, ka jau gadu ir “Swedbank” OCTA kliente. Vienu mēnesi banka bija divreiz atsūtījusi vienu un to pašu rēķinu. Problēmu banka atrisināja, bet Diāna kopš tā laika katru mēnesi CSDD pārliecinās, vai polise ir spēkā.
Santa gan viņai atbild, ka tur tā “sāls”, iegādājoties OCTA polisi bankā – ka nav visu laiku par to jādomā. Diānas problēmu banka atrisināja, bet Santai ar to tik viegli neiet. Viņa raksta, ka banka ir norādījusi, ka jāgaida, kamēr problēma tiek risināta. Sods pašai jāsamaksā. “Swedbank” kliente viņa ir jau 15 gadus, tāpēc attieksme no bankas puses esot vispārsteidzošākā.
Skaidrību vieš “Swedbank” Mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.
“OCTA apdrošināšana “Swedbank” darbojas tieši tāpat kā pie jebkura cita komersanta, kurš nodrošina šādu pakalpojumu. Klients izvēlas termiņu uz kādu nepieciešama OCTA polise, veic maksājumu un saņem apdrošināšanas polisi.
Diemžēl, gadās, ka cilvēki izvēlas apdrošināšanu, bet nepabeidz maksājumu. Apdrošināšana stājas spēkā tad, kad ir saņemts maksājums un automātiski klientam tiek nosūtīta nule kā iegādātā polise. Ja klients nav saņēmis paziņojumu par noslēgto polisi, tad piedalīties ceļu satiksmē nedrīkst.
Iespējams, ka šādi pārpratumi rodas, ja klients veic maksājumu caur mobilajām lietotnēm, kurās ir jāsagaida paziņojums par maksājumu, ka tas ir veikts. Ir bijuši gadījumi, kad klients nospiedis maksājuma apstiprinājumu, bet, steidzoties, aizvēris lietotni pirms maksājums izpildīts. Un tā kā Latvijā darbojas zibmaksājumi, tad šajā gadījumā runa ir bijusi par dažu sekunžu uzgaidīšanu.”
